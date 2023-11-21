У Києві обмежать рух на одній із вулиць: причини та карта

Киян просять уважно поставитися до цієї інформації

У середу, 22 листопада, в Оболонському районі Києва обмежать рух транспорту на одній із ділянок дороги. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, на вулиці Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження. Всі транспортні засоби повинні рухатися лівою смугою у зустрічному напрямку вулицею Богатирською на перехресті з вулицею Полярною.

Ці обмеження діятимуть з 22 по 28 листопада. У зазначений період на цій ділянці будуть проводитись ремонтні роботи.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної залишається незмінним. Зазначається, що зміни в організації руху є тимчасовими.

Схема руху вулицею Богатирською

Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Ремонтні роботи проводитимуться на вулиці Богатирській

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