В Киеве возле одной из станций метро надолго ограничат движение: причины и карта

Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации

В Днепровском районе столицы вплоть до 10 декабря ограничат движение транспорта на одном из участков путепровода. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев и пассажиров общественного транспорта просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, на пересечении проспекта Броварского и улицы Андрея Шептицкого, что в районе станции метро "Левобережная", будет перекрыто движение. Здесь дорожные рабочие будут проводить ремонт деформационных швов путепровода.

Схема

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства.

Всех участников дорожного движения просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ремонтные работу будут проводиться возле метро "Левобережная"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.