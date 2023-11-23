У Києві біля однієї зі станцій метро надовго обмежать рух: причини та карта

Жителів та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації

У Дніпровському районі столиці аж до 10 грудня обмежать рух транспорту однією з ділянок шляхопроводу. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників та пасажирів громадського транспорту просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, на перетині проспекту Броварського та вулиці Андрія Шептицького, що в районі станції метро "Лівобережна", буде перекрито рух. Тут дорожні робітники проводитимуть ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Схема

Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності.

Усіх учасників дорожнього руху просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Ремонтні роботи проводитимуться біля метро "Лівобережна"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамвая на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.