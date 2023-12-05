В Киеве столкнулись грузовик и маршрутка: образовалась пробка (фото, видео)

О пострадавших, на данный момент, не сообщается

Во вторник, 5 декабря, в Шевченковском районе Киева дорогу не поделили грузовик и маршрутное такси. В результате столкновения транспортные средства получили значительные механические повреждения.

На месте происшествия работали правоохранители. Об этом сообщили в киевских Телеграм-каналах.

Авария при участии грузового автомобиля и маршрутного такси произошла на проспекте Берестейском, неподалеку от жилого комплекса Manhattan City. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля врезался в маршрутку.

От удара, у маршрутки высыпались боковые окна. О пострадавших, на данный момент, не сообщается.

В маршрутке выпали стекла

Грузовик, в результате ДТП, также получил механические повреждения. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Стоит отметить, что из-за аварии на Берестейском проспекте движение троллейбусов в сторону центра Киева было заблокировано. Автомобилистам приходится объезжать общественный транспорт, который "выстроился в очередь" на проезжей части и это приводит к формированию пробок.

На момент публикации материала задерживается движение троллейбусов №4, 5, 7.

Грузовик получил механический повреждения

Авария произошла на проспекте Берестейском

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть пострадавшие (фото). Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. В аварии пострадало сразу три человека — ими оказались пассажирки легкового автомобиля Renault. Всех женщин госпитализировали.