У Києві зіткнулися вантажівка та маршрутка: утворився затор (фото, відео)

Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється

У вівторок, 5 грудня, в Шевченківському районі Києва дорогу не поділили вантажівка та маршрутне таксі. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На місці події працювали правоохоронці. Про це повідомили у київських Телеграм-каналах.

Аварія за участю вантажного автомобіля та маршрутного таксі сталася на проспекті Берестейському, неподалік житлового комплексу Manhattan City. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля врізався у маршрутку.

Від удару у маршрутки висипалися бічні вікна. Про постраждалих, на цей час, не повідомляється.

У маршрутці випали вікна

Вантажівка, внаслідок ДТП, також отримала механічні пошкодження. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Варто зазначити, що через аварію на Берестейському проспекті рух тролейбусів в бік центру Києва був заблокований. Відтак, автомобілям доводиться оминати громадський транспорт, що стоїть " в черзі" на дорозі і це призводить до формування заторів.

На момент публікації матеріалу відомо, що затримується рух тролейбусів №4, 5, 7.

Вантажівка отримала механічні пошкодження

Аварія сталася на проспекті Берестейському

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик : є постраждалі (фото). Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.