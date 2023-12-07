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У природы пасмурное настроение: что будет с осадками в Киеве в ближайшие дни

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Город. Фото Pixabay

Зима уже понемногу показывает свой "характер"

Синоптики уверяли, что столица Украины не будет ждать снега или дождя до конца рабочей недели. Однако их прогнозы изменились — в городе ожидается однодневный снегопад.

Максимально низкая температура состоится в четверг, как сообщают на сайте Meteofor. Утром воздух охладится до -9 градусов.

В четверг, 7 декабря, с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Днем, вероятно, начнется небольшой снег, который продержится до позднего вечера. Днем температура воздуха будет составлять -4 градуса, но ночью было -8 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются вечером – умеренные 6 м/с.

На следующий день, 8 декабря, также прогнозируется пасмурная погода. Сильный ночной снег будет идти и утром. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к позднему вечеру должен закончиться. Днем температура снизится -2 градуса, но ночью — -4 °C. В течение ночи-обеда прогнозируются максимальные ветры — слабые 5 м/с.

А вот первый день выходных, 9 декабря, прогнозируется преимущественно сухим, хотя и облачным. Температура воздуха днем остынет до -3 градусов, а ночью — -5 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и к вечеру слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни украинцам некоторых областей следует готовиться к снегопаду. Синоптики рассказали, где будет наибольшая концентрация снега.

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