У природи похмурий настрій: що буде з опадами у Києві найближчими днями

Зима вже потроху показує свій "характер"

Синоптики запевняли, що столиця України не буде чекати на сніг чи дощ до кінця робочого тижня. Однак їх прогнози змінились — у місті очікується одноденний снігопад.

Максимально низька температура відбудеться у четвер, як повідомляють на сайті Meteofor. Вранці повітря охолоне до -9 градусів.

У четвер, 7 грудня, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень, ймовірно, почнеться невеликий сніг, який протримається до пізнього вечора. Вдень температура повітря становитиме -4 градуси, але вночі було -8 °C. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 8 грудня, також прогнозується похмура погода. Сильний нічний сніг йтиме і вранці. У другій половині дня він почне стихати й ближче до пізнього вечора має закінчитися. Удень температура знизиться -2 градус, але вночі — -4 °C. Протягом ночі-обіду прогнозуються максимальні вітри — слабкі 5 м/с.

А от перший день вихідних, 9 грудня, прогнозується переважно сухим, хоча і хмарним. Температура повітря вдень охолоне до -3 градусів, а вночі — -5 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у зранку і до вечора — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями українцям деяких областей варто готуватись до снігопаду. Синоптики розповіли. де буде максимальна концентрація снігу.