На Киевщине расчищают дороги: по каким телефонам водителям дадут информацию о проезде
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Противогололедная обработка дорог в области продолжается
Расчистка и противогололедная обработка дорог в Киевской области идет полным ходом. На данный момент задействовано более 54 единицы спецтехники, а на автодорогах дежурят инженерно-технические бригады, которые готовы прийти на помощь водителям в случае возникновения непредвиденной ситуации.
Об этом сообщили на официальной странице Киевской областной военной администрации в Телеграм. Автовладельцев просят быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию во время движения.
Так, продолжается активная расчистка и противогололедная обработка дорог государственного значения и местных автодорог общего пользования. К работам привлечено 54 единицы спецтехники.
На автомобильных дорогах дежурят инженерно-технические бригады, механизаторы и водители, которые обеспечивают соблюдение безопасности дорожного движения. Также они готовы помочь водителям в случае возникновения любой непредвиденной ситуации.
Информацию о состоянии проезда по дорогам водители могут узнать по следующим номерам телефонов:
- Диспетчерская служба дорог государственного значения: +38098-410-54-80.
- Диспетчерская служба дорог местного значения: +38050-355-68-95; +38050-832-30-18.
- Единый контактный центр: +38067-400-60-80.
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