На Киевщине расчищают дороги: по каким телефонам водителям дадут информацию о проезде

Противогололедная обработка дорог в области продолжается

Расчистка и противогололедная обработка дорог в Киевской области идет полным ходом. На данный момент задействовано более 54 единицы спецтехники, а на автодорогах дежурят инженерно-технические бригады, которые готовы прийти на помощь водителям в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Об этом сообщили на официальной странице Киевской областной военной администрации в Телеграм. Автовладельцев просят быть максимально внимательными и соблюдать безопасную дистанцию во время движения.

Так, продолжается активная расчистка и противогололедная обработка дорог государственного значения и местных автодорог общего пользования. К работам привлечено 54 единицы спецтехники.

На автомобильных дорогах дежурят инженерно-технические бригады, механизаторы и водители, которые обеспечивают соблюдение безопасности дорожного движения. Также они готовы помочь водителям в случае возникновения любой непредвиденной ситуации.

Информацию о состоянии проезда по дорогам водители могут узнать по следующим номерам телефонов:

Диспетчерская служба дорог государственного значения: +38098-410-54-80.

Диспетчерская служба дорог местного значения: +38050-355-68-95; +38050-832-30-18.

Единый контактный центр: +38067-400-60-80.

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