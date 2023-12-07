На Київщині розчищають дороги: за якими телефонами водіям нададуть інформацію про проїзд

Протиожеледна обробка автошляхів триває в області

Розчищення та протиожеледна обробка доріг у Київській області йде повним ходом. На даний момент задіяно понад 50 одиниць спецтехніки, а на автошляхах чергують інженерно-технічні бригади, які готові допомогти водіям у разі виникнення будь-якої непередбачуваної ситуації.

Про це повідомили на офіційній сторінці Київської обласної військової адміністрації у Телеграм. Автовласників просять бути максимально уважними та дотримуватися безпечної дистанції під час руху.

Так, триває активне розчищення та протиожеледна обробка доріг державного значення та місцевих автошляхів загального користування. До робіт залучено 54 одиниці спецтехніки.

На автомобільних дорогах чергують інженерно-технічні бригади, механізатори та водії, які забезпечують дотримання безпеки дорожнього руху. Також вони готові допомогти водіям у разі виникнення будь-якої непередбачуваної ситуації.

Інформацію про стан проїзду автошляхами водії можуть дізнатися за наступними номерами телефонів:

Диспетчерська служба доріг державного значення: +38(098)-410-54-80.

Диспетчерська служба доріг місцевого значення: +38(050)-355-68-95; +38(050)-832-30-18.

Єдиний контактний центр: +38(067)-400-60-80.

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