На Киевщине главную елку украсили персонажами из русского мультика: в сети скандал

Новогодний декор понравился далеко не всем и стал причиной ожесточенных споров

В поселке Коцюбинское Бучанского района Киевской области установили центральную новогоднюю елку, которую задекорировали плакатами с изображением героев популярного российского мультика "Маша и медведь", а также иллюстрациями Деда Мороза со Снегурочкой. Местные жители обратили внимание на такое "украшение" и возмутились тем, что во время полномасштабного вторжения местные власти пиарят медийные продукты оккупантов.

Об этом рассказала бывшая главный редактор сайта движения "Честно" Ирина Федорив на своей странице в Фейсбук. Она отметила, что подобным "украшениям" не место в нашей стране.

Так, плакаты, на которых изображены герои мультика "Маша и медведь", а также Дед Мороз и Снегурочки понравились далеко не всем жителям Коцубинской громады.

"…поставили в моей громаде вот такую ёлку. И мне об этом пишут односельчане и возмущаются. Вы понимаете, что только люди, которые не имеют чувства ценностей, могут всунуть в 2023 году на елку "машу и медведя" и "дедушку мороза и снегурочку"…", — пишет Ирина Федорив.

Плакаты возмутили граждан

Под ее постом появилось множество комментариев от людей, которые полностью разделяют позицию автора и не хотят видеть подобный "декор" в Украине. Комментаторы назвали подобный новогодний реквизит "ужасом" и предложили закрасить его краской:

Некоторые резко негативно восприняли плакаты

Некоторые резко негативно восприняли плакаты

Некоторые резко негативно восприняли плакаты

Некоторые резко негативно восприняли плакаты

Стоит отметить, что некоторые пользователи соцсетей наоборот посчитали выпады в сторону украшения елки глупостью и отметили, что таким образом автор поста "воюет в тылу с детьми":

Часть комментаторов не поддержала автора поста

Часть комментаторов не поддержала автора поста

Часть комментаторов не поддержала автора поста

Часть комментаторов не поддержала автора поста

Часть комментаторов не поддержала автора поста

В свою очередь, поселковый глава Сергей Даниш в комментарии изданию "УП. Жизнь" отметил, что елку и декорации приобрели несколько лет назад, и в этом году не тратили деньги из бюджта на обновление новогоднего реквизита, а возмущающиеся "раздувают зраду".

"Эта елка с рисунками стоит уже четвертый год. Мы не потратили ни копейки на ее установку. Это лишь декоративное ограждение с рисунками. "Машу и медведя" можно рассматривать просто как мешка и девочку. Никаких подтекстов там не было. Но я уже приказал зарисовать, потому что раздувают "зраду". А дед Мороз… Это не он, а святой Николай!", — заявил журналситам Даниш.

Новогодний декор вызвал споры в сети

После широкого общественного резонанса и дебатов в социальных сетях, спорные плакаты убрали, а на их месте остались "пробелы". Задекорируют ли их другими рисунками — неизвестно.

Плакаты спешно убрали

Для справки: Мультфильм "Маша и Медведь" — российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией "Анимаккорд" и ориентированный на общую аудиторию. Показ начался 7 января 2009 года. Мультфильм создан при помощи трёхмерной графики.

Скандальную елку установили в пгт Коцюбинское

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