На Київщині головну ялинку прикрасили персонажами з російського мультика: у мережі скандал

Новорічний декор сподобався далеко не всім та став причиною запеклих суперечок

У селищі Коцюбинське Бучанського району Київської області встановили центральну новорічну ялинку, яку задекорували плакатами із зображенням героїв популярного російського мультика "Маша та ведмідь", а також ілюстраціями Діда Мороза зі Снігуронькою. Місцеві жителі звернули увагу на таку "прикрасу" та обурилися тим, що під час повномасштабного вторгнення місцева влада піарить медійні продукти окупантів.

Про це розповіла колишня головний редактор сайту руху "Чесно" Ірина Федорів на своїй сторінці у Фейсбуку. Вона зазначила, що подібним "прикрасам" не місце у нашій країні.

Так, плакати, на яких зображені герої мультика "Маша та ведмідь", а також Дід Мороз та Снігуроньки сподобалися далеко не всім жителям Коцубинської громади.

"…поставили в моїй громаді ось таку ялинку. І мені про це пишуть односельці та обурюються… Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити в 2023 році йолку "маша і мєдвєді" і "дєдушку мороза і снєгурочку"…", — пише Ірина Федорів.

Плакати обурили громадян

Під цим постом з’явилося багато коментарів від людей, які повністю розділяють позицію автора та не хочуть бачити подібний "декор" в Україні. Коментатори назвали такий новорічний реквізит "жахом" і запропонували замаскувати його фарбою:

Дехто негативно відреагував на плакати

Дехто негативно відреагував на плакати

Дехто негативно відреагував на плакати

Варто зазначити, що деякі користувачі соцмереж навпаки назвали випади у бік прикраси ялинки дурістю і зазначили, що таким чином автор посту "воює в тилу з дітьми":

Дехто не підтримав автора посту

Дехто не підтримав автора посту

Дехто не підтримав автора посту

Дехто не підтримав автора посту

Дехто не підтримав автора посту

У свою чергу, селищний голова Сергій Даниш у коментарі виданню "УП. Життя" зазначив, що ялинку та декорації придбали кілька років тому, і цього року не витрачали гроші з бюджту на оновлення новорічного реквізиту, а ті люди, що обурюються, роздувають "зраду".

""Ця ялинка з малюнками стоїть вже четвертий рік. Ми не витратили ані копійки на її встановлення. Це лише декоративна огорожа з малюнками.

"Машу і медведя" можна розглядати просто як мішку і дівчинку. Жодних підтекстів там не було. Але я вже наказав замалювати, бо роздувають "зраду".. А дід Мороз… То не він, а святий Миколай!"", — заявив журналістам Даниш.

Новорічний декор викликав суперечки у мережі

Після широкого суспільного резонансу та суперечок у соціальних мережах, спірні плакати прибрали, а на їхньому місці залишилися "прогалини". Чи їх задекорують іншими малюнками — наразі невідомо.

Плакати спішно прибрали

Мультфільм "Маша і Ведмідь" — це російський мультиплікаційний серіал, створений анімаційною студією "Анімакорд" та орієнтований на загальну аудиторію. Показ розпочався 7 січня 2009 року. Мультфільм створений за допомогою тривимірної графіки.

Скандальну ялинку встановили у смт Коцюбинське

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