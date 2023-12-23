В Киеве привели в порядок укрытие в котором на детей рухнул потолок (видео)

Помещение восстановили в кратчайшие сроки

В субботу, 23 декабря, стало известно о том, что в укрытии киевской школы в Соломенском районе столицы, где ранее рухнул на головы детей потолок, провели ремонтные работы и специалисты восстановили помещение. Ремонт был выполнен в максимально короткий срок.

На данный момент укрытие полностью восстановлено и функционально пригодно. Об этом сообщили в пресс-службе КВГА.

Напомним, что в школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, вследствие чего затопило потолок и он рухнул на головы детей. Школьники в этот момент очень испугались и начали разбегаться. К счастью, никто не пострадал.

"Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме! В первую очередь, благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации, ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — отметил Попко.

Начальник КМВА подчеркнул, что, к счастью, никто не пострадал. Он также отметил, что по данному инциденту назначена проверка. Кроме этого, будет проведена инспекция всех укрытий Киева.

Попко подчеркнул, что указанное укрытие совсем недавно было отремонтировано и после этого укрытие прошло проверку.

Напомним, что в Киеве двое детей погибшего украинского воина не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. Охранники отказались пускать детей, потому что дети были вместе со своей собакой.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны выглядит как локация для съемок фильма ужасов (фото). Так, одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.