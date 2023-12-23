У Києві привели до ладу укриття, в якому на дітей звалилася стеля (відео)

Приміщення відновили у найкоротші терміни

У суботу, 23 грудня, стало відомо про те, що в укритті київської школи в Солом’янському районі столиці, де раніше звалилася на голови дітей стеля, провели ремонтні роботи та фахівці відновили приміщення. Ремонт було виконано у максимально короткий термін.

На даний момент укриття повністю відновлено та функціонально придатне. Про це повідомили у прес-службі КВДА.

Нагадаємо, що у шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона звалилась на голови дітей. Школярі дуже злякалися і почали розбігатися. На щастя, ніхто не постраждав.

"Наслідки аварії у укритті однієї зі шкіл Солом’янського району усунуті в повному обсязі! Насамперед, завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації, ремонтні роботи були виконані у максимально короткий термін. Тепер укриття для дітей повністю відновлене та функціонально придатне", — зазначив. Попко.

Начальник КМВА наголосив на тому, що, на щастя, ніхто не постраждав. Він також зазначив, що за цим інцидентом призначено перевірку. Крім цього, буде проведено інспекцію всіх укриттів Києва.

Попко підкреслив, що вказане укриття зовсім недавно було відремонтовано і після цього воно пройшло перевірку.

Нагадаємо, що у Києві двоє дітей загиблого українського воїна не пустили в укриття під час повітряної тривоги. Охоронці відмовилися пускати дітей, бо діти були разом із своїм собакою.

Раніше "Телеграф" повідомляв також про те, що укриття в центрі Києва на другий рік повномасштабної війни виглядає як локація для зйомок фільму жахів. Так, одне з укриттів, розташованих у Шевченківському районі Києва, перебуває в аварійному стані та не придатне для використання. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.