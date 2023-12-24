Практически все теплосети Киева находятся в аварийном состоянии: подробности (видео)

Неутешительную информацию озвучил депутат киевского горсовета

В Киеве практически все теплосети находятся в аварийном состоянии, что может привести к возникновению непредвиденных ЧП в любом из районов столицы. К сожалению, городские власти стараются не поднимать этот вопрос и закрывают глаза на очевидную проблему.

Об этом в эфире телемарафона сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. По его словам, теплосети столицы на 70% находятся в аварийном состоянии.

Так, Витренко отметил, что порыв трубы или вентиля может произойти в любое время в любом из районов столицы и масштабную аварию никто не сможет предсказать или же предупредить.

"Прорыв вентиля или трубы может произойти в любом месте столицы. Мы даже не можем спрогнозировать, потому что из 2000 километров киевских сетей (это трубы горячего снабжения и теплоснабжения) 80% уже проработали сверх срока эксплуатации", — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в муниципальные программы, которые связаны с коммунальным хозяйством вкладывать деньги не собираются.

"Дело в том, что они (теплосети) находятся под землей и их не видно. Поэтому легче открывать полумосты или автомобильные полуразвязки, чтобы создавать себе какой-то пиар", — подчеркнул Витренко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском укрытии на головы детей рухнул потолок (видео). Обвал потолка произошел в укрытии школы №129, расположенной в Днепровском районе Киева на проспекте имени Леонида Каденюка.

Отмечается, что школа была построена в 1981 году, а укрытие здесь отремонтировали совсем недавно за небюджетные средства благотворительного фонда.

Буквально на следующий день укрытие привели в порядок и после этого начальник КМВА анонсировал проведение инспекции всех укрытий Киева.