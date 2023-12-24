Практично всі тепломережі Києва перебувають в аварійному стані: подробиці (відео)

Невтішну інформацію озвучив депутат Київської міськради

У Києві практично всі тепломережі знаходяться в аварійному стані, що може призвести до виникнення непередбачених НП у будь-якому з районів столиці. На жаль, міська влада намагається не порушивати це питання та заплющує на очевидну проблему очі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. За його словами, тепломережі столиці на 70% перебувають в аварійному стані.

Так, Вітренко зазначив, що порив труби або вентиля може статися будь-коли в будь-якому з районів столиці і масштабну аварію ніхто не зможе передбачити або попередити.

"Прорив вентиля або труби може статися в будь-якому місці столиці. Ми навіть не можемо спрогнозувати, тому що з 2000 кілометрів київських мереж (це труби гарячого постачання і теплопостачання) 80% вже не працювали понад термін експлуатації", — підкреслив депутат.

Він також підкреслив, що у муніципальні програми, пов’язані з комунальним господарством, вкладати гроші ніхто не збирається, бо вони навіть не забюджетовані.

"Справа в тому, що вони (тепломережі) знаходяться під землею і їх не видно. Тому легше відкривати напівмости або автомобільні напіврозв’язки, щоб створювати собі якийсь піар", — наголосив Вітренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в київському укритті на голови дітей впала стеля (відео). Обвал стелі стався у сховищі школи №129, розташованої в Дніпровському районі Києва на проспекті імені Леоніда Каденюка.

Зазначається, що школу було збудовано 1981 року, а укриття тут відремонтували зовсім недавно за небюджетні кошти благодійного фонду.

Буквально наступного дня укриття упорядкували і після цього начальник КМВА анонсував проведення інспекції всіх укриттів Києва.