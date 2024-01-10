Рейды на уклонистов в Киеве: сколько уголовных дел открыто и передано в суд

Большую часть производств правоохранители открыли в прошлом году, цифры интересные

На фоне продолжения мобилизации в Украине и мер по привлечению военнообязанных в ряды ВСУ в Киеве и области по соцсетям поползли слухи о массовых облавах, рейдах и начале уголовных производств в отношении уклонистов. Впрочем, как сообщили "Телеграфу" по информационному запросу, официально в столице с начала полномасштабного вторжения РФ полиция отрыла почти сотню дел, а в суд материалы направили по 11 производствам.

— По информации следственного управления ГУ НП в г. Киеве, в период с начала 2022 года по настоящее время следственными подразделениями столичной полиции зарегистрировано 86 уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, из них 61 уголовное производство зарегистрировано с начала 2023 года по настоящее время, с обвинительным актом в суд направлено 11 уголовных производств, — сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

Ранее источники "Телеграфа" на правах анонимности сообщали об огромном количестве производств против уклонистов в ряде областных центров страны и сотни вынесенных приговоров по 336 статье (уклонение от службы).

Отметим, как писал ранее "Телеграф", 19 июня 2023 года Оболонский районный ТЦК в Киеве издал приказ о том, что все военнообязанные района (даже не получившие персональные повестки) должны явиться в центр в 10-дневный срок.

В декабре 2023 года полиция информировала, что следователи Оболонского райуправления сообщили о подозрении мужчине за уклонение от призыва на военную службу. Он не прибыл в срок для прохождения военной службы и выехал за пределы Украины, незаконно пересекши границу. Следователи сообщили нарушителю о подозрении, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Поэтому издание заинтересовало, не стало ли это дело прецедентным, и не угрожает ли всем мужчинам, выехавшим за пределы страны, уголовные производства и реальные сроки.

Впрочем, в Нацполиции сообщили, что ввиду тайны следствия и других законодательных ограничений предоставить изданию информацию об этом кейсе "не предоставляется возможным, поскольку это не входит в пределы компетенции Главного управления Нацполиции в Киеве".

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в столице и области усилили контрдиверсионные и меры безопасности. Это решение было принято на совете обороны Киевской области.

В рамках этого на Киевщине и в столице увеличили количество блокпостов. Проверке подлежали места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения. Такие шаги и усилили слухи о массовой выдаче повесток и открытии большого количества уголовных дел против уклонистов.