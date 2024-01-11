В Киевской области установили необычный арт-объект японского художника (фото)

Искусство способно вдохновлять людей на великие свершения

В Ирпене установили каменную скульптуру, которая выглядит достаточно оригинально и называется "Пространство медитации для монаха". Ее автором является японский художник Йошио Яги, который известен своими абстрактными изделиями из камня, несущими в себе глубинные смыслы.

Таким образом организаторы хотят привлечь внимание всего мира к уничтоженной культуре Ирпеня и к необходимости его скорейшего восстановления. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Так, скульптуру установили перед входом в разрушенный оккупантами Центральный дом культуры в Ирпене, расположенный по улице Соборной. Арт-объект доставили в город представители художественного объединения "КрасноеЧерное".

Скульптура Йошио Яги

Скульптура "Пространство медитации для монаха" была создана в рамках Каневского международного скульптурного симпозиума в 2019 году. Эта работа нарративная, и по словам скульптора, она символизирует путь монаха, который поднимается по лестнице по скале в келью отшельника для медитации.

Скульптура Йошио Яги

Официальное открытие скульптуры состоится 16 января в 12:00 возле входа в Центральный дом культуры. Кроме этого, здесь пройдет и пресс-конференция

Установив в Ирпене скульптуру Йошио Яги организаторы хотят привлечь внимание всего мира к уничтоженной культуре Ирпеня, которая, как и сам город, нуждается в возрождении.

Скульптура Йошио Яги

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Аллее славы Байкового кладбища открыли мемориал первому президенту Украины Леониду Кравчуку. На мероприятии присутствовали близкие и родные Кравчука, а также его друзья, журналисты и украинские политики. Как оказалось, мемориал открыли при содействии фонда одиозных братьев Суркисов. Как известно, Кравчук с 1995 года возглавлял попечительский совет ФК "Динамо Киев".

Стоит отметить ,что совсем недавно могила находилась в ужасном состоянии, на что обратил внимание "Телеграф". Эта публикация вызвала широкий общественный резонанс и всколыхнула украинцев.