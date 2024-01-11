У Київській області встановили незвичайний арт-об'єкт японського митця (фото)

Мистецтво здатне надихати людей на великі звершення

В Ірпені встановили кам’яну скульптуру, яка має досить оригінальний вигляд і називається "Простір медитації для монаха". Її автором є японський художник Йошио Ягі, відомий своїми абстрактними виробами з каменю, що несуть у собі глибинні смисли.

Таким чином організатори хочуть привернути увагу всього світу до знищеної культури Ірпеня. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Так, скульптуру встановили перед входом до зруйнованого окупантами Центрального будинку культури в Ірпені, розташованого на вулиці Соборній. Арт-об’єкт доставили до міста представники мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне".

Скульптура Йошио Ягі

Скульптура "Простір медитації для монаха" була створена в межах Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму у 2019 році. Ця робота наративна, і за словами скульптора, вона символізує шлях монаха, який підіймається сходами по скелі до келії відлюдника для медитації.

Скульптура Йошио Ягі

Офіційне відкриття скульптури відбудеться 16 січня о 12.00 біля входу до Центрального будинку культури. Окрім цього, тут пройде і прес-конференція

Встановивши в Ірпені скульптуру Йошіо Ягі, організатори хочуть привернути увагу всього світу до знищеної культури Ірпеня, яка, як і саме місто, потребує відродження.

Скульптура Йошио Ягі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на Алеї слави Байкового цвинтаря відкрили меморіал першому президентові України Леоніду Кравчуку. На заході були присутні близькі та рідні Кравчука, а також його друзі, журналісти та українські політики.

Як виявилось, меморіал відкрили за сприяння фонду одіозних братів Суркісів. Як відомо, Кравчук з 1995 року очолював опікунську раду ФК "Динамо Київ".

Варто зазначити, що зовсім нещодавно могила перебувала у жахливому стані, на що звернув увагу "Телеграф". Ця публікація викликала неабиякий суспільний резонанс та сколихнула українців.