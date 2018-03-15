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В украинский прокат выходит фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт"
14:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 15 марта вышел фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт", от режиссера Роара Утхауга.
Ларе Крофт, храброй и самостоятельной дочери пропавшего исследователя, предстоит закончить археологическое исследование, которое когда-то начал, но так и не завершил ее отец. Крофт предстоит раскрыть секреты времен античности.
Интересные факты о фильме "Лара Крофт":
- Это третий фильм о Ларе Крофт — популярном персонаже из серии компьютерных игр Tomb Raider.
- Алисия Викандер является фанаткой серии видеоигр про Лару Крофт.
- На роль Лары Крофт рассматривались Дейзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и Кара Делевинь.
- По словам создателей фильма, Алисия Викандер играет в третьем фильме об отважной женщине-археологе Лару Крофт в юности.
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