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В украинский прокат выходит фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт"

Расхитительница гробниц: Лара Крофт
14:21 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 15 марта вышел фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт", от режиссера Роара Утхауга.

Ларе Крофт, храброй и самостоятельной дочери пропавшего исследователя, предстоит закончить археологическое исследование, которое когда-то начал, но так и не завершил ее отец. Крофт предстоит раскрыть секреты времен античности.

Интересные факты о фильме "Лара Крофт":

- Это третий фильм о Ларе Крофт — популярном персонаже из серии компьютерных игр Tomb Raider.

- Алисия Викандер является фанаткой серии видеоигр про Лару Крофт.

- На роль Лары Крофт рассматривались Дейзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и Кара Делевинь.

- По словам создателей фильма, Алисия Викандер играет в третьем фильме об отважной женщине-археологе Лару Крофт в юности.

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