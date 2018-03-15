В украинский прокат выходит фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт"

Ларе Крофт, храброй и самостоятельной дочери пропавшего исследователя, предстоит закончить археологическое исследование, которое когда-то начал, но так и не завершил ее отец. Крофт предстоит раскрыть секреты времен античности.

Интересные факты о фильме "Лара Крофт":

- Это третий фильм о Ларе Крофт — популярном персонаже из серии компьютерных игр Tomb Raider.

- Алисия Викандер является фанаткой серии видеоигр про Лару Крофт.

- На роль Лары Крофт рассматривались Дейзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и Кара Делевинь.

- По словам создателей фильма, Алисия Викандер играет в третьем фильме об отважной женщине-археологе Лару Крофт в юности.