"Сердце рвется на куски": в Кривом Роге прощаются с молодой семьей, погибшей от ракеты рф (фото)

Старший сын четы Корнийчук остался круглым сиротой — он выжил, ведь накануне атаки остался в гостях у бабушки

Вторник, 20 декабря, объявлен днем траура в Кривом Роге — по погибшим в результате недавней ракетной атаки. 16 декабря российская ракета попала в жилую многоэтажку, забрав жизни четырех человек. Сегодня криворожцы прощаются с молодой семьей Корнийчук — родителями и полуторагодовалым Артемчиком, чьи тела были обнаружены под завалом.

Фотографиями с похорон поделилось местное издание "Свои". Сообщается, что попрощаться с жертвами "русского мира" пришли не только родственники и друзья, но и многие незнакомые с ними небезразличные горожане.

Мемориальные мероприятия были организованы на Каштановой улице. Три гроба — Александра, Людмилы и маленького Артема — выставлены рядом с домом родственников. Многие несут цветы и высказывают искренние соболезнования членам семьи.

Крышечка маленького гроба - один из самых страшных элементов прощания

Проститься с погибшими согражданами пришли сотни людей

Эмоции родственников разрывают душу

Стоит напомнить, что погибшая пара имела двух детей. Старший сын смог остаться в живых, ведь в день атаки был в гостях у бабушки. Впрочем, всего за пару часов он потерял и родителей, и брата.

Александр и Людмила Корнийчук

Маленький Артемчик только начинал жить

"От маленького гробика сердце разрывается", "Невыносимо!", "Россияне заплатят за все", "Слезы катятся градом: была семья и нету", "Как же больно, сердце рвется на куски. Будем всегда помнить вас улыбчивыми и жизнерадостными. Вечная память", — пишут пользователи сети под снимками с прощания.

Слез было очень много

Известно, что местные власти пообещали помочь родственникам погибших финансово — по 20 тысяч гривен. Были ли сами представители муниципалитета на похоронах, не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве прощались с бывшим пресс-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадский. О его кончине стало известно из соцсетей жены.