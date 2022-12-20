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"Сердце рвется на куски": в Кривом Роге прощаются с молодой семьей, погибшей от ракеты рф (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Родственники погибших в один момент лишились сразу троих близких людей Новость обновлена 20 декабря 2022, 12:20
Родственники погибших в один момент лишились сразу троих близких людей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Старший сын четы Корнийчук остался круглым сиротой — он выжил, ведь накануне атаки остался в гостях у бабушки

Вторник, 20 декабря, объявлен днем траура в Кривом Роге — по погибшим в результате недавней ракетной атаки. 16 декабря российская ракета попала в жилую многоэтажку, забрав жизни четырех человек. Сегодня криворожцы прощаются с молодой семьей Корнийчук — родителями и полуторагодовалым Артемчиком, чьи тела были обнаружены под завалом.

Фотографиями с похорон поделилось местное издание "Свои". Сообщается, что попрощаться с жертвами "русского мира" пришли не только родственники и друзья, но и многие незнакомые с ними небезразличные горожане.

Мемориальные мероприятия были организованы на Каштановой улице. Три гроба — Александра, Людмилы и маленького Артема — выставлены рядом с домом родственников. Многие несут цветы и высказывают искренние соболезнования членам семьи.

Кривой Рог прощание с погибшими
Крышечка маленького гроба - один из самых страшных элементов прощания
Кривой Рог прощание с погибшими
Проститься с погибшими согражданами пришли сотни людей
Кривой Рог прощание с погибшими
Эмоции родственников разрывают душу

Стоит напомнить, что погибшая пара имела двух детей. Старший сын смог остаться в живых, ведь в день атаки был в гостях у бабушки. Впрочем, всего за пару часов он потерял и родителей, и брата.

Александр и Людмила Корнийчук Кривой Рог
Александр и Людмила Корнийчук
Артем Корнийчук Кривой Рог
Маленький Артемчик только начинал жить

"От маленького гробика сердце разрывается", "Невыносимо!", "Россияне заплатят за все", "Слезы катятся градом: была семья и нету", "Как же больно, сердце рвется на куски. Будем всегда помнить вас улыбчивыми и жизнерадостными. Вечная память", — пишут пользователи сети под снимками с прощания.

Кривой Рог прощание с погибшими
Кривой Рог прощание с погибшими
Слез было очень много

Известно, что местные власти пообещали помочь родственникам погибших финансово — по 20 тысяч гривен. Были ли сами представители муниципалитета на похоронах, не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве прощались с бывшим пресс-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадский. О его кончине стало известно из соцсетей жены.

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#Похороны #Погибшие #Кривой Рог #Прощание