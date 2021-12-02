Не только "Один дома": веселые новогодние комедии, которые подарят праздничное настроение

Эти фильмы поднимут вам настроение и принесут в ваш дом новогоднее настроение.

Наступила зима, и хоть снегом она нас особо не радует, а лишь дразнит, это не мешает новогоднему настроению понемногу врываться в наши жизни. Вы заметили, что многие магазины уже украсили свои помещения в новогодней тематике?

Если у вас еще не появилось желание украсить елку и завесить всю квартиру гирляндами, то эта подборка новогодних комедий точно зарядит вас праздничным настроением.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию топ-5 веселых комедий про Новый год и Рождество.

Новогодний корпоратив

Веселая комедия с Ти Джеем Миллером и Дженнифер Энистон. И уже с названия фильма можно понять, что речь пойдет о новогоднем корпоративе в одной из самых крупных фирм в Америке. Поможет ли грандиозная вечеринка в канун Нового года заполучить важного клиента или же разрушит компанию в пух и прах, вы узнаете после просмотра.

Просто друзья

Райан Рейнольдс и Эми Смарт предстанут во всеми известном сюжете: он в нее влюблен, а она держит его во френдзоне. Сможет ли главный герой заполучить сердце своей возлюбленной, вернувшись в родной город на праздники и поняв, что его чувства к ней не остыли.

Подарок на рождество

Известная новогодняя комедия с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Его герой одержим работой и очень мало времени уделяет своему единственному сыну. Чтобы восстановить отношения со своим чадом, главный герой попытается заполучить желанный ребенком подарок, который уже раскупили.

Очень плохие мамочки 2

Если вы смотрели первую часть, то вы знаете о ком пойдет речь: три подружки продолжают разрушать все "каноны" идеальных жен и матерей, и решают провести новогодние праздники так, как они хотят. Но в их планы вмешиваются их мамы. Кто же победит в поединке между поколениями?

Хранители снов

И бонус для зрителей в виде милого семейного мультфильма. Картина расскажет об известных волшебных героях: Северянине, Зубной феи, Песочном человеке и Пасхальном Кролике. В канун праздников коварный Кромешник захочет украсть у детей веру в чудеса, и заставить всех бояться. Но команда Хранителей снов, к которой присоединился Ледяной Джек, смогут победить зло.

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