Не тільки "Один удома": веселі новорічні комедії, які подарують святковий настрій

Ці фільми піднімуть вам настрій і принесуть у вашу оселю новорічний настрій.

Настала зима, і хоч снігом вона нас особливо не тішить, а лише дражнить, це не заважає новорічному настрою потроху вриватися у наші життя. Ви помітили, що багато магазинів вже прикрасили свої приміщення у новорічній тематиці?

Якщо у вас ще не з’явилося бажання прикрасити ялинку та завісити всю квартиру гірляндами, то ця добірка новорічних комедій точно зарядить вас святковим настроєм.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-5 веселих комедій про Новий рік та Різдво.

Новорічний корпоратив

Весела комедія з Ті Джеєм Міллером та Дженніфер Еністон. І вже з назви фільму можна зрозуміти, що йтиметься про новорічний корпоратив в одній із найбільших фірм в Америці. Чи допоможе грандіозна вечірка напередодні Нового року отримати важливого клієнта або зруйнує компанію в пух і порох, ви дізнаєтеся після перегляду.

Просто друзі

Райан Рейнольдс та Емі Смарт з’являться у всьому відомому сюжеті: він у неї закоханий, а вона тримає його у френдзоні. Чи зможе головний герой отримати серце своєї коханої, повернувшись до рідного міста на свята і зрозумівши, що його почуття до неї не охолонули.

Подарунок на Різдво

Відома новорічна комедія з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Його герой одержимий роботою і дуже мало часу приділяє своєму єдиному синові. Щоб відновити стосунки зі своїм чадом, головний герой спробує отримати подарунок, що так хоче його дитина, але його вже розкупили.

Дуже погані матусі 2

Якщо ви дивилися першу частину, то ви знаєте про кого йтиметься: три подружки продовжують руйнувати всі "канони" ідеальних дружин і матерів, і вирішують провести новорічні свята так, як вони хочуть. Але в їхні плани втручаються їхні мами. Хто ж переможе у поєдинку між поколіннями?

Вартові легенд

І бонус для глядачів у вигляді милий сімейний мультфільм. Картина розповість про відомих чарівних героїв: Діда Мороза, Зубну фею, Пісочну людину та Великоднього Кролика. Напередодні свят підступний Бабай захоче вкрасти у дітей віру в чудеса і змусити всіх боятися. Але команда Вартових, до якої приєднався Крижаний Джек, зможуть перемогти зло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати до Нового року: