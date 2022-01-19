Artik показал новую солистку в тизере нового клипа (видео)

Артем Умрихин анонсировал выход нового клипа группы с новой участницей.

Группа Artik & Asti возвращается на музыкальные просторы с новой солисткой и новым треком, который получил название "Гармония", а также клипом на композицию. Кто же стала новой участницей коллектива, ETOLUBOV или Севиль Велиева, пока непонятно, но 21 января тайна будет раскрыта.

На официальном аккаунте группы в Инстаграме 19 января появился пост с тизером нового клипа, на котором видно новую солистку. Однако из-за того, что клип снят в темных тонах, да и на коротком ролике девушка сидит достаточно далеко от камеры, сложно разглядеть ее лицо.

"Наконец-то. Не забудьте поставить себе напоминание" — говорится в подписи к тизеру.

Также известно, что клип для обновленного состава группы Artik & Asti сняла команда известного клипмейкера Алана Бадоева совместно с режиссером Юрием Катинським.

Стоит отметить, что визуально девушка на видео больше похода на Севиль Валиеву. Вроде как у нее и стрижка короткая, и за ухом небольшая часть выбрита. Более того, на одном из снимков Валиевой в Инстаграм, девушка предстала в похожем образе, как в клипе: с мокрыми волосами, уложенными назад.

Распад Artik&Asti: что известно

О том, что группа Artik&Asti распадается, стало известно 2 ноября 2021 года. Об этом немногословно сообщил Артик в своем Инстаграм. Асти свой уход из группы практически не комментировала. Лишь в интервью Ксении Собчак девушка коротко отметила, что в этом "никто не виноват". В сети стали появляться слухи, что в группе долгое время были конфликты.

Ранее "Телеграф" писал, что Артем Умрихин уже определился с новой солисткой.