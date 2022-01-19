Artik показав нову солістку у тизері нового кліпу (відео)

Артем Умріхін анонсував вихід нового кліпу гурту з новою учасницею.

Гурт Artik & Asti повертається на музичні простори з новою солісткою та новим треком, який отримав назву "Гармонія", а також кліпом на композицію. Хто ж стала новою учасницею колективу, ETOLUBOV чи Севіль Велієва, поки що незрозуміло, але 21 січня таємниця буде розкрита.

На офіційному профілі гурту в Інстаграмі 19 січня з’явився пост із тизером нового кліпу, на якому видно нову солістку. Через те, що кліп знятий у темних тонах, та й на короткому ролику дівчина сидить досить далеко від камери, не можна роздивитись її обличчя.

"Нарешті. Не забудьте поставити собі нагадування" — йдеться у підписі до тизера.

Також відомо, що кліп для оновленого складу гурту Artik&Asti зняла команда відомого кліпмейкера Алана Бадоєва спільно з режисером Юрієм Катинським.

Варто зазначити, що візуально дівчина на відео більша за похід на Севіль Валієву. Начебто у неї стрижка коротка, і за вухом невелика частина поголена. Щобільше, на одному зі знімків Валієвої в Інстаграм, дівчина постала у схожому образі, як у кліпі: з мокрим волоссям, покладеним назад.

Розпад Artik&Asti: що відомо

Про те, що гурт Artik&Asti розпадається, стало відомо 2 листопада 2021 року. Про це небагатослівно повідомив Артік у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко зазначила, що у цьому "ніхто не винен". У мережі стали з’являтися чутки, що у групі тривалий час були конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав, що Артем Умріхін вже визначився із новою солісткою.