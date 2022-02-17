Netflix выпустил сериал про одну из самых знаменитых аферисток: что известно о шоу "Изобретая Анну"

Новый сериал от Netflix про аферистку Анну Делви, основанный на реальных событиях, произвел фурор в мире кино.

Стриминговый сервис Netflix продолжает стремительно покорять и заполонять мир кино, ежедневно пополняя количество зрителей и поклонников их проектов. Отметим, что в последнее время в трендах сервиса — корейские сериалы: "Игра в кальмара", "Зов ада" и "Мы все мертвы".

11 февраля 2022 года на Netflix состоялась премьера нового сериала про одну из самых известных аферисток в США, русской эмигрантке Анне Сорокиной-Делви — "Изобретая Анну". В 2018 году об этой девушке писали все американские СМИ, и стриминговый сервис решил выкупить права на экранизацию ее истории.

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"Изобретая Анну": о чем сериал

Картинка рассказывает историю девушки по имени Анна Сорокина, которую весь Нью-Йорк знал как Анну Делви. Ей удалось создать невероятную историю своей жизни, убедить всех, что она богатая немецкая наследница, что помогало ей обманывать банки, крупных бизнесменов, политиков и инфлюэнсеров Америки. В основу сериала вошла реальная история Анны Сорокиной, которую экранизировала Шонда Раймс по мотивам статьи Джессики Пресслер, которая стала сопродюсером, в New York Magazine в 2018-м году.

По сюжету "Изобретая Анну", журналистка, которая присутствовала на судебном заседании по делу Сорокиной, рассказывает историю аферистки, основываясь на ее показаниях и рассказах знакомых девушки. Корреспондент расследует все детали большого обмана Анны.

Актерский состав

Американская актриса Джулия Гарнер "перевоплотилась" в главную героиню, а главную рассказчицу — журналистку Вивиан сыграла Анна Кламски.

Джулия Гарнер в роли Анны Делви

Анна Кламски в роли журналистки Вивиан

Кто такая Анна Сорокина-Делви

Анна Сорокина родилась в Домодедово в 1991 году в обычной семье дальнобойщика и домохозяйки. В 2007 году вместе с родителями она иммигрировала в Германию, где Анна привыкала к европейскому обществу. Спустя три года девушка перехала во Францию, и поступила в Университет дизайна в Париже. И именно тогда и "родилась" всем известная Анна Делви.

Настоящая Анна Сорокина

За время учебы у Сорокиной появился план, как прожить свою жизнь ярко и на широкую ногу, при этом не потратив ни цента. И чтобы приблизиться к своей "мечте" она отправляется в fashion-журналистику и становится стажером в глянцевом журнале Purple. Оказавшись в Америке, Сорокина создала себе образ богатой наследницы и "взялась за дело".

В 2017 году "все тайное стало явным" и девушку арестовали. Присяжные признали Сорокину виновной в краже услуг и в хищении денег в особо крупном размере. Суд приговорил Анну к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет и оштрафовали на общую сумму в 224 тысячи долларов.

В 2021-м году Анна Сорокина-Делви вышла на свободу после слушания о досрочном освобождении за примерное поведение. Отметим, что во время своего заключения она вела блог и рассказывала о своей жизни за решеткой. Девушка и сейчас продолжает вести свой блог и у нее в Instagram уже более 300 тысяч фолловеров.

Отзывы о сериале

Комментарии среди посмотревших фильм разные. Есть как положительные отзывы, так и негативные.

Трейлер сериала "Изобретая Анну"

Напомним, что недавно произошел скандал после выхода второго сезона сериала "Ємили в Париже" на стриминге Netflix. Украинцы возмутились весьма неверным и стереотипным образом украинки, который показали создатели проекта. Позже в компании дали ответ по поводу возникшей ситуации.