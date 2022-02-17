Netflix випустив серіал про одну з найзнаменитіших аферисток: що відомо про шоу "Винайдена Ганна"

Новий серіал від Netflix про аферистку Анну Делві, заснований на реальних подіях, справив фурор у світі кіно.

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує стрімко підкорювати та заполонювати світ кіно, щодня поповнюючи кількість глядачів та шанувальників їхніх проєктів. Зазначимо, що останнім часом у трендах сервісу — корейські серіали: "Гра в кальмара", "Клик пекла" та "Ми всі мертві".

11 лютого 2022 року на Netflix відбулася прем’єра нового серіалу про одну з найвідоміших аферисток у США, російській емігрантці Ганні Сорокіної-Делві — "Винайдена Ганну". 2018 року про цю дівчину писали всі американські ЗМІ, і стрімінговий сервіс вирішив викупити права на екранізацію її історії.

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"Винайдена Ганна": про що серіал

Картинка розповідає історію дівчини, на ім'я Ганна Сорокіна, яку весь Нью-Йорк знав як Ганну Делві. Їй вдалося створити неймовірну історію свого життя, переконати всіх, що вона багата німецька спадкоємиця, що допомагало їй дурити банки, великих бізнесменів, політиків та інфлюенсерів Америки. В основу серіалу увійшла реальна історія Анни Сорокіної, яку екранізувала Шонда Раймс за мотивами статті Джесіки Пресслер, яка стала співпродюсером, у New York Magazine у 2018-му році.

За сюжетом "Винайдена Ганна", журналістка, яка була присутня на судовому засіданні у справі Сорокіної, розповідає історію аферистки, ґрунтуючись на її свідченнях та оповіданнях знайомих дівчини. Кореспондент розслідує всі деталі великого обману Анни.

Акторський склад

Американська актриса Джулія Гарнер "перетворилася" на головну героїню, а головну оповідачку — журналістку Вівіан зіграла Анна Кламські.

Джулія Гарнер у ролі Анни Делві

Анна Кламські у ролі журналістки Вівіан

Хто така Анна Сорокіна-Делві

Анна Сорокіна народилася в Домодєдово у 1991 році у звичайній сім’ї далекобійника та домогосподарки. У 2007 році разом із батьками вона іммігрувала до Німеччини, де Ганна звикла до європейського суспільства. Через три роки дівчина перейшла до Франції, і вступила до Університету дизайну в Парижі. І саме тоді й народилася всім відома Анна Делві.

Справжня Анна Сорокіна

За час навчання у Сорокіної виник план, як прожити своє життя яскраво і на широку ногу, при цьому не витративши ні цента. І щоб наблизитися до своєї "мрії" вона вирушає у fashion-журналістику і стає стажером у глянцевому журналі Purple. Опинившись в Америці, Сорокіна створила собі образ багатої спадкоємиці та "взялася за справу".

У 2017 році "все таємне стало очевидним" і дівчину заарештували. Присяжні визнали Сорокіну винною у крадіжці послуг та в розкраданні грошей в особливо великому розмірі. Суд засудив Ганну до тюремного ув’язнення на строк від чотирьох до 12 років і оштрафували на загальну суму 224 тисячі доларів.

2021-го року Анна Сорокіна-Делві вийшла на волю після слухання про дострокове звільнення за зразкову поведінку. Зазначимо, що під час свого ув’язнення вона вела блог та розповідала про своє життя за ґратами. Дівчина і зараз продовжує вести свій блог і в неї в Instagram вже понад 300 тисяч фоловерів.

Відгуки про серіал

Коментарі серед фільмів різні. Є як позитивні відгуки, і негативні.

Трейлер серіалу "Винайдена Ганна"

Нагадаємо, що нещодавно стався скандал після виходу другого сезону серіалу "Ємілі в Парижі" на стрімінг Netflix. Українці обурилися дуже невірним та стереотипним чином українки, яку показали творці проекту. Пізніше в компанії дали відповідь щодо ситуації, що виникла.