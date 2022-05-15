Украина - это тренд: Исландия, Германия и Литва поддержали украинцев в своих выступлениях на Евровидении 2022
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Представители Исландии и Германии вышли на сцену с украинскими флагами
В субботу, 14 мая, группа Kalush Orchestra выступила в финале песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в Турине (Италия). Команда из Украины не только заявила о себе как о победителях, но и во время своего выступления, вопреки всем запретам, призвала Европу спасти Мариуполь и Азовсталь.
Также публично поддержали Украину и представители Исландии, Германии и Ливы. Артисты вышли на сцену с украинскими флагами, которые были нарисованы на музыкальных инструментах, а также на руках. Более того, участница группы Systur из Исландии после своего выступления призвала молиться за Украину.
"Peace for Ukraine! We love you!"("Мир Украине! Мы любим вас!) — сказала артистка.
Немец Malik Harris во время выступления вышел на сцену с гитарой, на которой была надписью Peace на фоне сине-желтого флага Украины.
А литовцы сидеи у себя в грин-руме в вышиванках и с флагом Украины. Более того, певица Моника, которая и представляет Литву на Евровидении 2022, у себя в Инстаграме сразу после выступления опубликовала флаг Украины.
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Отметим, что группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на Евровидении в 2022 году, – безусловный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. Артисты рассказали, как помогут Украине в случае победы на "Евровидении-2022".
Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя. Стоить добавить, что россияне стали активно возмущаться тому, что возможная победа украинцев якобы несправедлива.