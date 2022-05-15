Україна – це тренд: Ісландія, Німеччина та Литва підтримали українців у своїх виступах на Євробаченні 2022

Представники Ісландії та Німеччини вийшли на сцену з українськими прапорами

У суботу, 14 травня, гурт Kalush Orchestra виступив у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022", який проходить у Турині (Італія). Команда з України не тільки заявила про себе як про переможців, а й під час свого виступу, попри всі заборони, закликала Європу врятувати Маріуполь та Азовсталь.

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Також публічно підтримали Україну та представники Ісландії, Німеччини та Литви. Артисти вийшли на сцену з українськими прапорами, що були намальовані на музичних інструментах, а також на руках. Щобільше, учасниця гурту Systur з Ісландії після свого виступу закликала молитися за Україну.

"Peace for Ukraine! We love you!"("Світ Україні! Ми любимо вас!) — сказала артистка.

Німець Malik Harris під час виступу вийшов на сцену з гітарою, на якій був напис Peace на тлі синьо-жовтого прапора України.

А литовці сиділи у себе у грін-румі у вишиванках та з прапором України. На додаток, співачка Моніка, яка представляє Литву на Євробаченні 2022, у себе в Інстаграмі відразу після виступу опублікувала прапор України.

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Зазначимо, що гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні в 2022 році, – безумовний фаворит букмекерів. А конкурсна пісня Stefania набула широкої популярності і займає перші рядки в чартах. Артисти розповіли, як допоможуть Україні у разі перемоги на "Євробаченні-2022".

Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця. Варто додати, що росіяни активно обурюватимуться тим, що можлива перемога українців нібито несправедлива.