Шевченковская премия в этом году стала скандальной. Что происходит и при чем здесь Офис президента

Высочайшая творческая награда за вклад в развитие культуры была выдана с задержкой

Шевченковская премия в этом году отметилась скандалом, заставившим сложить полномочия сразу двух руководителей комитета. Сегодня из него вышли Юрий Макаров и художница Влада Ралко.

Рассказываем, что происходит:

Задержка награждения

Ежегодно 9 марта ко Дню рождения Тараса Шевченко в Украине называли лауреатов премии его имени. Но 2023 год стал годом исключения: в четверг премию просто не объявили, даже не объяснив почему. Это и вызвало недовольство общественности.

На следующий день, 10 марта, глава Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров пояснил, что премию задерживают из-за предложения добавить дополнительного лауреата "За вклад в победу".

По правилам, в соревновании имеют право участвовать произведения, обнародованные не позднее чем за полгода до подачи заявки. Таким образом, в конкурсе представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны.

"Получается, что главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное назначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественного сообщества по актуальным направлениям креативного поиска", — пояснил Макаров.

За прошедший год было создано огромное количество публикаций, фильмов, спектаклей, выставок, концертных программ и других художественных акций, оставшихся вне фокуса.

Победители дополнительного конкурса вместе с основными победителями, уже определенными 15 февраля, должны были быть объявлены все вместе 22 мая (день перезахоронения Шевченко).

Кто победил в 5 номинациях

11 марта 2023 комитет все же назвал лауреатов 5 номинаций из 7 традиционных, кто победил в двух других номинациях ("Театральное" и "Визуальное искусство"), — непонятно.

В этом году победителями стали:

Виталий Портников , журналист — за публицистические статьи и выступления последних лет;

, журналист — за публицистические статьи и выступления последних лет; Екатерина Калитко , поэтесса — за книгу стихов "Орден молчалив ";

, поэтесса — за книгу стихов "Орден молчалив "; Исполнители группы " Хорея Казацкая" Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук — за альбом "Песни Украинской революции";

Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук — за альбом "Песни Украинской революции"; Михаил Назаренко , литературовед — за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях;

, литературовед — за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях; Ирина Целик, режиссер — за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Волна недовольства

Комитет критикуют за плохую коммуникацию, ведь для многих не объявление стало неприятным сюрпризом.

За последние пять лет Комитет не объявлял победителей только раз — это было в 2022 году, обращает внимание доктор философских наук Алексей Паныч. В прошлом году первым появился Указ президента 9 марта — и в тот же день медиа сообщили о присуждении премии. Но это единственный пример, когда Комитет не объявлял состав лауреатов премии до подписания Указа.

В комментариях под постами Комитета Шевченковской премии появляются критические комментарии

Кроме того, в соцсетях увидели неслучайность совпадения встречи Юрия Макарова с президентом 9 марта и внезапный перенос времени вручения премий, мол, в этом случае есть какой-то заговор или намерение наградить кого-то из своих знакомых.

Реакция соцсетей на задержку объявления Шевченковской премии

Также внимание к себе привлек литературовед Михаил Назаренко, оказалось, что он издавал свои книги в россии.

Книгу одного из номинантов заметили в продаже в России

Сегодня Юрий Макаров заявил об отставке с должности главы Комитета:

"Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или приуменьшить вес уже определенных лауреатов", — написал Макаров.

Он признал, что его предложение выдвинуть дополнительную категорию не поддержали остальные члены Шевченковского комитета. Там считают, что он приведет к девальвации высшей государственной награды, подорвет ее доверие.

По состоянию на сегодня на сайте Офиса президента до сих пор не был опубликован Указ о награждении хотя бы 5 лауреатов, которых комиссия объявила ранее. Возможно, их имена появятся до 22 мая.

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