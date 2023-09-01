Режиссер "Джона Уика" переснимет легендарного "Горца" со звездой "Ведьмака" в главной роли

Новый "Горец" станет первым из серии фильмов, но вот когда — пока не известно

Режиссер франшизы "Джон Уик" Чад Стахелски намерен вернуть на экраны культовый фильм "Горец" (1986) с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери в главных ролях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фэнтези, снятый австралийцем Раселом Малкэхи, рассказывает о бессмертных воинах, которые испокон веков сражаются друг с другом. В год выхода "Горец" провалился в прокате, но при этом получил четыре полнометражных продолжения и сериал, который выдержал шесть сезонов. Слоган фильма "Останется только один" стал мемом, а саундтрек группы Queen – большим хитом. Стехелски, который работает над перезапуском "Горца" с 2016 года, назвал его "одним из самых лучших, но одновременно и самых худших фильмов за всю историю".

В новой версии главную роль сыграет Генри Кавилл ("Супермен", "Ведьмак"). Изначально в фильме, работа над которым идет еще с 2008 года, должен был сыграть звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс, но 10 лет назад он выбыл из проекта.

В интервью подскасту Happy Sad Confused Стахелски рассказал, что новая версия "Горца" изначально создается как франшиза из нескольких фильмов. По словам режиссера, в будущих лентах он планирует использовать персонажей из телесериала с Адрианом Полом в главной роли, выходившего с 1992 по 1998 годы. Но кого именно – не уточнил. Также Стахелски пообещал, что в новом фильме будет "богатая мифология", а первая лента в серии станет приквелом истории Коннора Маклауда, бессмертного в исполнении Кристофера Ламберта ("Подземка", "Да здравствует Цезарь!").

Но когда стартуют съемки фильма и примерная дата его выхода на экран — пока не известны: в Голливуде продолжается забастовка сценаристов.

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