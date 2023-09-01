Режисер "Джона Уіка" перезнімає легендарного "Горца" із зіркою "Відьмака" у головній ролі

Новий "Горець" стане першим із серії фільмів, але ось коли — поки що не відомо

Режисер франшизи "Джон Уік" Чад Стахелскі має намір повернути на екрани культовий фільм "Горець" (1986) із Крістофером Ламбертом та Шоном Коннері у головних ролях. Про це пише The Hollywood Reporter.

Фентезі, зняте австралійцем Раселом Малкехі, розповідає про безсмертних воїнів, які споконвіку борються один з одним. У рік виходу "Горець" провалився в прокаті, але при цьому отримав чотири повнометражні продовження та серіал, який витримав шість сезонів. Слоган фільму "Залишиться лише один" став мемом, а саундтрек гурту Queen – великим хітом. Стехелскі, який працює над перезапуском "Горца" з 2016 року, назвав його "одним із найкращих, але водночас і найгірших фільмів за всю історію".

У новій версії головну роль виконає Генрі Кавілл ("Супермен", "Відьмак"). Спочатку у фільмі, робота над яким триває ще з 2008 року, мав зіграти зірка "Дедпула" Райан Рейнольдс, але 10 років тому він вибув із проекту.

В інтерв’ю підскасту Happy Sad Confused Стахелскі розповів, що нова версія "Горця" з самого початку створюється як франшиза з кількох фільмів. За словами режисера, у майбутніх стрічках він планує використати персонажів із телесеріалу з Адріаном Полом у головній ролі, що виходив з 1992 по 1998 роки. Але когось саме – не уточнив. Також Стахелскі пообіцяв, що в новому фільмі буде "багата міфологія", а перша стрічка в серії стане приквелом історії Коннора Маклауда, безсмертного у виконанні Крістофера Ламберта ("Підземка", "Хай живе Цезар!").

Але коли стартують зйомки фільму та приблизна дата його виходу на екран — поки що не відомо: у Голлівуді триває страйк сценаристів.

Раніше "Телеграф" писав про серіальні прем’єри вересня, серед яких спін-офи "Пацанів" та "Джона Уіка".