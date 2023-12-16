"Бостонское чаепитие", или Спусковой крючок войны за независимость США

Попытки центральной власти во что бы то ни стало заработать на налогах привели к мощному сопротивлению на местах

Четверть тысячелетия назад, 16 декабря 1773 года, североамериканские колонисты, переодетые в индейцев, совершили нападение на три корабля британской Ост-Индийской компании и выбросили за борт 342 ящика с ее чаем. Противостояние между метрополией и колонистами достигло апогея.

А уже через полтора года началась война за независимость США, которая завершилась подписанием 3 сентября 1783 года в Париже и Версале мирного договора между Великобританией и 13 бывшими североамериканскими колониями.

Недолгая эйфория от аннексии

…К началу 1760-х годов споры между Лондоном и его американскими колониями достигли апогея. Сложная экономическая ситуация в Британской империи заставляла правительство искать дополнительные поступления в королевскую казну. Сказались грандиозные расходы англичан на Семилетнюю войну (боевые действия шли в Европе, Индии и в Северной Америке), которая завершилась победоносным для Великобритании Парижским мирным договором 1763 года. С этого времени все земли к востоку от реки Миссисипи контролировались Ганноверской династией (правила Британией с 1714 по 1901 год). Франция же потеряла почти все владения в Индии.

Однако эйфория от аннексии Новой Франции (Канады) и французской Восточной Луизианы, а также испанской Флориды была недолгой. Великобритания находилась на грани экономического краха. В этой непростой ситуации 13 американских колоний пытались проводить независимую политику, все чаще выдвигая Лондону жесткие условия сосуществования, требуя большей свободы действий во всех сферах.

Налоги и сборы, налагаемые на американских подданных короны, легли тяжелым бременем на их плечи. Метрополия отказывалась признавать равные права жителей колоний со всеми англичанами.

Торговцы и контрабандисты на грани банкротства

Первой ласточкой предстоящего противостояния стал бойкот колонистами в 1765 году Акта о гербовом сборе. Буквально со всех договоров, оформления и удостоверения документов, печатания книг, газет, даже выпуска карточных колод платили налог в королевскую казну. Ответом стали беспорядки во всех американских колониях, а в Бостоне толпа полностью разгромила имение вице-губернатора. Британские власти на время отступили – в 1766 году действие акта отменили. Однако усилили флот в Северной Америке: во многие порты 1768 были отправлены боевые корабли.

Эти протесты стали первым прецедентом, который мог привести к революционной ситуации в колониях гораздо раньше. А вот уже "Чайный закон", изданный 10 мая 1773 года, сделал отношения между колонистами и метрополией совершенно невыносимыми. Ост-Индская компания теперь могла продавать чай в колонии "без пошлин или сборов" в Великобритании и с мизерной пошлиной уже на американской земле. Это позволяло компании снизить цену, а заодно и убрать посредников, которые скупали чай на оптовых аукционах в Лондоне. Дешевый чай вроде бы и хорошо, но торговцы и контрабандисты из колоний оказались на грани банкротства, потому что они до сих пор в основном имели дело с чаем из голландских колоний, необлагаемым налогом. И "таможня давала добро"…

Американская открытка, посвященная Бостонскому чаепитию, 1973 год

Но мощное лобби Ост-Индской компании в парламенте метрополии оказалось сильнее симпатиков колонистов. Поэтому в четыре города Атлантического побережья (Нью-Йорк, Филадельфию, Чарльстон и Бостон) отправили флотилию из семи кораблей, из которых четыре – в Бостонский порт.

Английские корабли на Бостонском рейде в 1768 году. Художник Пол Ревир, 1826 год

В море выбросили 45 тонн чая

В конце ноября 1773 года в гавань вошел первый корабль с чаем – "Дартмут". В ответ житель Бостона Сэмюэль Адамс, возглавлявший революционное общество под многозначительным названием "Сыновья свободы", 29 ноября созвал первый многотысячный митинг с требованием к властям прекратить разгрузку ящиков с чаем. В то время в других городах получатели груза под давлением местных жителей ушли в отставку, и корабли вернулись в Англию.

16 декабря 1773 г. наконец была достигнута договоренность, что владелец корабля "Дартмут" вернется с грузом чая в Англию. Так же должны были развернуться и оставить бостонский порт еще два корабля — "Элеонор" и "Бивер" (четвертый — "Уильям" — попал в шторм в Атлантике и не дошел до места назначения). Раздались призывы к неповиновению не только действиям Ост-Индской компании, но и вообще английским властям, которых олицетворяли король Георг III и парламент. Губернатор Томас Хадчинсон, имея под рукой немалый военный отряд, решил обуздать "Сыновей свободы". Он приказал заблокировать гавань, хотя владельцы кораблей были готовы принять ультиматум бостонцев.

Сэмюэл Адамс решил действовать. Он обратился к наэлектризованной толпе со словами: "Это собрание не может сделать больше, чем спасти страну!" Это был сигнал к действию. В ночь на 17 декабря 1773 года переодетые в индейцев-ирокезов высококвалифицированные грузчики бостонского порта опустошили чайные трюмы "Дартмута", а впоследствии еще "Элеонора" и "Бивера", стоявших на рейде, выбросив в море 45 тонн чая. Другие товары американцы сознательно не трогали, подчеркивая таким образом свою цель. В молниеносном нападении участвовали многие десятки "индейцев"…

Ответом Лондона стал приказ губернатору Хадчинсону срочно разыскать и арестовать зачинщиков протестов. Также лондонское правительство отправило в Новую Англию военные корабли.

Но "джин уже выскользнул из бутылки" – протесты колонистов невозможно было остановить. Британский парламент также решил идти на радикальные шаги. Но "Принудительные акты", или "Невыносимые законы", как их называли колонисты, принятые парламентом в 1774 году, только увеличили количество сторонников движения сопротивления короне…

Первый из них (Бостонский портовый акт) запрещал судам заходить в порт Бостона, пока город не выплатит компенсацию Ост-Индской компании. Виновными объявлялись буквально все горожане – независимо от того, участвовали они в "чаепитии" или нет. Были приняты также:

Массачусетский правительственный акт (назначения в правительство колонии становились исключительно прерогативой короля и губернатора);

Судебный административный акт (будущий лидер войны за независимость США Джордж Вашингтон назвал его "актом убийц" – губернатор Массачусетса имел право переносить судебные заседания в другие колонии и даже в Англию);

Квартирьерский акт (о расквартировании британских солдат, что могло вызвать недовольство местных жителей);

Квебекский акт, непосредственно не касавшийся англоязычных колоний, но позволявший Лондону получить поддержку недавно завоеванного франкоязычного Квебека для давления на "старые" колонии.

Тысячи добровольцев из Европы встали на защиту нового государства

Остановить маховик восстания метрополии так и не удалось. В апреле 1775 года вблизи Бостона произошло первое столкновение регулярных королевских войск и ополчения колонистов. 4 июля 1776 года депутаты от колоний на Втором континентальном конгрессе в Филадельфии приняли Декларацию независимости США (этот день – национальный праздник в государстве). Немалую поддержку американцы получили от Франции и Испании. Тысячи добровольцев из Европы отправились на защиту новорожденного государства.

"Декларация независимости". Художник Джон Трамбулл, 1819 год

В их числе был и наш земляк из Брестской области – выходец из спольщенной русской шляхты Тадеуш Костюшко, впоследствии ставший национальным героем Польши, Беларуси, Литвы и Соединенных Штатов, почетным гражданином Франции. В США он дослужился до звания бригадного генерала, был принят в орден Цинцинната и получил почетное американское гражданство. Но это уже совсем другая история…

Капитуляция армии британского генерала Корнуоллиса в Йорктауне в октябре 1781 года. Художник Джон Трамбулл, 1826 год

Война за независимость США продолжалась восемь лет, четыре месяца и 15 дней, однако фактически подошла к концу еще 19 октября 1781 года. В этот день в Йорктауне перед Континентальной армией США и французскими союзниками капитулировала английская армия барона Чарльза Корнуоллиса. Далее боевые действия проходили в основном на море – в Карибском бассейне и Средиземном море. А 3 сентября 1783 года уже в рамках Парижского мирного договора Великобритания признала государственную независимость США.