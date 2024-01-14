Как США и Россия разоружили Украину: имел ли Киев шансы сохранить ядерный "меч"?

На Западе считали, что демократическая Россия времен Ельцина была на правильном пути и ей можно доверить "ядерку"

Ровно 30 лет назад — 14 января 1994-го — в Москве произошло событие, которое оказалось на периферии всем известного и несчастливого для украинской дипломатии и нашего государства в целом Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года. Который и поставил жирную точку в "ядерной" истории Украины.

В московском Кремле прошла трехсторонняя встреча лидеров США, России и Украины. Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали заявление о лишении Украины ядерного статуса: "Все ядерные боезаряды будут выведены с территории Украины в Россию для их последующего разукомплектования в самый короткий возможный срок".

Параллельно было подписано соглашение об отказе Российской Федерации и США от обоюдного нацеливания стратегических ядерных ракет, которое и назвали Московской декларацией. А через месяц – 15 февраля 1994 года – такое же соглашение приняли правительства России и Великобритании.

После встречи трех президентов в Москве Киев обязался как можно скорее вывезти стратегическое ядерное вооружение в РФ. Последняя дала согласие на компенсацию Украине. Можно ли говорить, что Вашингтон и Москва "выкрутили руки" Киеву? И да, и нет. Многое зависело от нашей позиции, мастерства украинских дипломатов и юристов.

В начале 1990-х Украина имела третий по мощности ядерный потенциал в мире

Предоставление Украине гарантий безопасности тремя ядерными державами — США, Великобританией и Россией — на Будапештской встрече Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе оказалось мыльным пузырем. Ведь эти гарантии не были прописаны.

Можно сколько угодно обсуждать толкование слов в Будапештском меморандуме . Например, в украинском и российском вариантах упомянуты "гарантии", а в английском — "заверения", не имеющие ничего общего с гарантиями. В результате имеем что имеем: в Украине идет широкомасштабная война, развязанная одним из подписантов документа — Россией.

Запад был не готов идти на конфликт с Кремлем и несет моральную ответственность за то, что документ оказался лишь клочком бумаги. В юридической плоскости это тоже клочок бумаги, потому что отсутствуют механизмы помощи, в том числе и военной, Украине в случае возникновения конфликта. Подписывал Будапештский меморандум уже новый президент Украины Леонид Кучма, избранный в июле 1994 года.

Однако вернемся немного назад, во времена окончательного краха Советского Союза. Можно однозначно сказать, что стратегическое ядерное оружие не имело такого значения в качестве сдерживающего фактора, как тактическое. От которого Украина избавилась в мае 1992 года. Кстати, согласование о его вывозе было зафиксировано еще во время Минского соглашения от 30 декабря 1991 года, подписанного главами государств СНГ. По этому документу буквально все ядерное оружие должно было сосредоточиться в Российской Федерации.

Автомашины вывозят ядерные боеголовки с территории Украины под усиленной охраной военных. 1992 год

Украина в начале 1990-х имела третий по мощности ядерный потенциал в мире, поэтому страны Запада считали, что лучше бы ядерное оружие находилось в одних руках, в данном случае — у России. Многочисленные эксперты-советологи, "проспавшие" гибель СССР, теперь пытались реабилитироваться.

По их мнению, демократическая Россия времен Ельцина была на правильном пути (после усмирения строптивого коммуно-фашистского парламента в Москве 4 октября 1993 года), и это успокаивало коллективный Запад. То, что "усмирение" парламента прошло в лучших людоедских российских традициях — танками, Запад не беспокоило. Единственное, чего достигли украинцы во время непростых переговоров, это компенсации стоимости вывезенного ядерного оружия.

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В 1995—1996 гг. из Украины в Россию вывезли 1270 ядерных зарядов

В начале широкомасштабной войны России против Украины кремлевский диктатор переводит стратегические ядерные силы РФ на особый режим, а ровно через год, 22 февраля 2023 года, Государственная дума принимает закон о приостановке участия России в ядерном соглашении относительно стратегического наступательного вооружения (СНВ-3). Ящик Пандоры не просто открыли, еще и крышку от него выбросили на свалку Истории.

Тактическое ядерное оружие (авиабомбы с ядерными зарядами мощностью в несколько килотонн, артиллерийские снаряды), немалую часть которого содержала до начала 1990-х годов Украина, могло использоваться на расстоянии до тысячи километров. Потенциально оно никак не могло быть угрозой для стран Запада, но стало бы идеальным средством сдерживания при возможной агрессии. И однозначно — в случае нападения на Украину северо-восточного соседа.

По результатам договоренностей в Москве от 14 января 1994 года Украина вновь подтвердила свой отказ от ядерного оружия. Также подчеркивалась ее территориальная целостность в границах бывшей УССР. Отдельно отмечено, что до конца года Киев должен вывезти 200 ядерных зарядов для ракет типа СС-19 и СС-24.

Москва же обязывалась поставить 100 тонн низкообогащенного урана для АЭС в Украину. США оказывали экономическую помощь Киеву в 175 млн долларов. В ноябре 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Дальше уже был неотвратимый путь в Будапешт…

В 1995—1996 гг. из Украины в Россию вывезли 1270 ядерных зарядов. Параллельно происходила ликвидация средств их доставки и уничтожение инфраструктуры, имеющей отношение к военной ядерной программе. Последняя боеголовка была вывезена с территории Украины 2 июня 1996 года.

Солдаты готовят к утилизации баллистическую ракету СС-19 во дворе крупнейшей советской ракетной базы в Украине. 24 декабря 1997 года. Фото: Музей Ракетных войск стратегического назначения

"Когда слышу о "гарантиях безопасности", я очень скептически отношусь к этому. Вы помните, что в 1994 году был Будапештский меморандум, в котором Россия и западные государства гарантировали Украине: если она откажется от своего ядерного оружия, то получит гарантии своей безопасности, национального суверенитета, территориальной целостности. И посмотрите, что произошло. И это, как вы знаете, тоже сделали союзники по НАТО. То есть гарантии [от стран G7] — это лишь второй тест, чтобы не думать, что они не прошли первый", – сказал летом 2023 года в комментарии Bloomberg Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Был ли отказ от ядерного "меча" роковой ошибкой руководства Украины? Были бы мы в состоянии обслуживать ядерное оружие, ведь, по словам уже покойного первого президента Леонида Кравчука, срок его эксплуатации истек в 1997 году . Трудно сказать.

Госсекретарь США Джон Керри разговаривает с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом и министром иностранных дел Украины Андреем Дещицей о кризисе в Украине (после встречи министров государств-подписантов Будапештского меморандума). Париж, Франция, 5 марта 2014 года

Некоторые говорят, что Украина могла бы шантажировать мир и не отдавать ядерное оружие. Но это полный бред. Российские танки в Украине мы бы увидели гораздо раньше 2014 года. И сейчас политики, дипломаты, специалисты продолжают ломать копья, пытаются обосновать свои, часто диаметрально противоположные позиции по этому вопросу. Но это скорее "еслибылогия", не имеющая никакого смысла.