Точка невозврата, или Как Литва стала могильщиком кремлевской "Империи зла"

При штурме телецентра в Вильнюсе с применением танков и БМП погибли 14 гражданских, ранены были примерно 150 человек

В ночь на 13 января 1991 года в столице Литовской ССР Вильнюсе произошли кровавые столкновения, инспирированные кремлевскими властями. Сломив сопротивление немногочисленной, практически безоружной охраны, спецподразделение "Альфа" КГБ СССР захватило здание Вильнюсского радио и телевидения. А бойцы обесчещенной уже во времена российско-украинской войны 76-й Псковской десантной дивизии вместе с "альфовцами" взяли под контроль Дом печати, телетрансляционный центр и помещение ЦК Компартии республики.

Была прервана прямая трансляция на республиканском телевидении. Дикторов, операторов и технических работников вооруженные военные грубо вывели из студий и аппаратных, телекамеры выключили. Во время штурма с применением танков и БМП в городе погибли 14 гражданских, получили ранения примерно 150 человек; погиб и один офицер "Альфы".

Попытка Кремля силой предотвратить выход Литвы из СССР ускорила крах советского государства

Градус напряжения между Москвой и Вильнюсом поднялся до максимума в первые дни 1991 года. Выступление 7 января председателя Верховного Совета Литовской ССР Витаутаса Ландсбергиса мобилизовало сторонников независимости по всей республике. На защиту демократии и свободы стали десятки тысяч людей, направившихся в столицу, где уже разворачивались трагические события. Люди построили "живую стену" у здания парламента (который называли "восстановительный" Сейм в память о парламенте республики до Второй мировой войны) для защиты представителей верховной власти республики.

На улицах Вильнюса, январь 1991 года

В ответ советские войска в течение 11—12 января 1991 года захватили стратегические объекты как в Вильнюсе, так и в других городах — Каунасе, Паневежисе, Алитусе, Клайпеде. После этого развернулись трагические события в столице.

После многолетнего противостояния с национал-демократическим движением "Саюдис" (в Украине действовало аналогичное – Рух за перестройку) московское правительство предприняло попытку подавить оппозицию в Литве и предотвратить окончательный выход прибалтийской республики из состава СССР. Попытка была неудачной: она лишь ускорила общий крах советского государства.

Власти отступили и постепенно в течение 1991 года выводили военные контингенты из республики. Кремлевское руководство делало вид, что к событиям в Вильнюсе не имеет никакого отношения. С протестами против военного вмешательства в ситуацию выступили США, страны Скандинавии и соседние балтийские республики СССР.

Именно Литва стала локомотивом центробежных процессов и первой республикой, объявившей о выходе из состава Советского Союза. После провозглашения новым генсеком Компартии Михаилом Горбачевым на апрельском пленуме (1985 год) ЦК КПСС курса на перестройку в Литве и практически одновременно в Латвии с Эстонией начались процессы демократизации. Жители балтийских республик, многие из которых помнили времена независимости до Второй мировой войны, буквально бросились в водоворот противостояния с коммунистической Системой.

Неограниченная власть кремлевской власти уже к 1988 году стала буквально сыпаться по принципу домино. В августе грандиозный антисоветский и антикоммунистический митинг в Вильнюсе собрал около 250 тысяч человек. В ноябре этого года Верховный Совет республики принял дополнение к Конституции о предоставлении литовскому языку статуса государственного; одновременно закреплялось верховенство республиканских законов над всесоюзными.

Кульминацией этих процессов стала акция "Балтийский путь". Более двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев 23 августа 1989 года провели акцию ненасильственного сопротивления, соединив единой "живой цепью" протяженностью почти 700 километров столицы все еще советских республик – Вильнюс, Ригу и Таллинн.

"Балтийский путь" на территории Литвы. 23 августа 1989 года

Разменная монета людоедских режимов

"Балтийский путь" стал протестом против оккупации независимых государств Балтии в 1940 году, неотвратимость которой была зафиксирована в Пакте Молотова — Риббентропа. Два человеконенавистнических режима – нацистский и коммунистический – распределяли (согласно Секретному протоколу к Пакту) сферы влияния в Восточной Европе.

Сталин и Риббентроп после подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 года

Интересно, что согласно этому документу Литва еще была в сфере влияния нацистской Германии. Однако после разгрома Второй Речи Посполитой 28 сентября 1939 года оккупанты-союзники внесли изменения в тайный Протокол и "обменялись" территориями: Литва отошла СССР, а центральная Польша с Варшавой – Германии.

Подписанная Сталиным и Риббентропом карта Польши с уточненной границей. Литва отошла к СССР. 28 сентября 1939 года

Так судьба государств и наций стала разменной монетой людоедских режимов. Кстати, коммунистические власти в СССР упорно не признавали даже сам факт существования Секретных протоколов к Пакту, называя их фальшивкой. И только в декабре 1989 года на Съезде народных депутатов СССР было принято официальное постановление с признанием существования Протоколов и даже осуждением Пакта двух диктаторов – Сталина и Гитлера.

Первая страница Секретного дополнительного протокола к Пакту о ненападении между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. 23 августа 1939г.

Энергетическая блокада как способ подавления независимости

7 декабря 1989 года Верховный Совет Литовской ССР, еще контролировавшийся Компартией Литвы, совершенно неожиданно для Кремля отменил на территории республики 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС. Так был открыт ящик Пандоры, и многопартийность стала реальностью.

Митинг "Саюдиса" на Театральной площади Вильнюса. 1990 год

На этой волне 24 февраля 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Литовской ССР. Кандидаты в депутаты, поддержанные антикоммунистическим движением "Саюдис", заняли абсолютное большинство мест в зале заседаний — 91 из 135. Сторонники единства с Кремлем и выдвиженцы КПСС опирались в основном на семьи военных, часть русскоязычного населения и польского этнического меньшинства Литвы. Однако они на выборах потерпели сокрушительное поражение. Главой парламента республики был избран народный депутат СССР и одновременно глава совета "Саюдиса" Витаутас Ландсбергис — известный профессор-музыковед и публицист.

Следующим шагом парламента во время его первого заседания стало принятие Акта о восстановлении независимости Литвы, который отметил правовую непрерывность Литовской республики в межвоенное время (1918—1940). На территории Литвы с того времени действовала Конституция 1938 года, а действие Конституции СССР 1977 года автоматически прекращалась. Первый секретарь КПЛ Альгирдас Бразаускас вместе с абсолютным большинством литовских коммунистов фактически поддержал движение к независимости. Он вышел из рядов общесоюзной Компартии, создав независимую Компартию, которая уже в декабре 1990 года трансформировалась в Демократическую партию труда Литвы. По идеологическим устоям партия была близка к социал-демократам вроде шведских.

Все эти шаги новой республиканской власти оказались полной неожиданностью для Москвы. Но уже 15 марта 1990 года на Съезде народных депутатов СССР коммунистическое большинство приняло резолюцию о признании решения парламента Литвы незаконными. В двухдневный срок Верховный Совет Литовской ССР должен был отменить свой акт о восстановлении независимости.

Однако большинство литовских парламентариев пошли на конфликт с центром. Кремль, чувствуя, что прецедент будет продолжен и может ускорить "парад суверенитетов" в СССР, решил задавить крошечную республику экономически, объявив в апреле 1990 года о ее энергетической блокаде. Центральная власть прекращала поставки газа и нефти, промышленные предприятия оказались на грани банкротства из-за нехватки материалов, усилилось обнищание большинства населения (эта тенденция охватила к тому времени все республики советского государства).

Новое правительство Литвы во главе с Казимирой Прунскене оказалось в очень затруднительном положении. На предприятиях проходили просоветские митинги и даже стачки с политическими лозунгами, с обвинениями во всех бедах литовских "националистов". Противодействовало движению за независимость Литвы созданное КПСС и КГБ движение "Единство", особенно активное в Вильнюсе и местах компактного проживания польского меньшинства (юго-восточные районы страны).

Советские силовые структуры (КГБ и МВД) были зачинщиками этих процессов и своими деструктивными действиями держали в напряжении население республики. Правительство Литвы начало формирование параллельных силовых структур для защиты завоеваний революции. Из-за сложной политической и экономической ситуации парламент был вынужден 20 июня 1990 года отложить дату вступления в силу "Акта о восстановлении независимости". Фактически на территории Литвы продолжали действовать параллельные органы власти – литовские и общесоюзные…

Верховная Рада Литвы, январь 1991 года

Однако уже 9 февраля 1991 года в Литве прошел референдум о независимости от СССР. "За" проголосовали 90,24% граждан (чуть более двух миллионов человек), "против" – 6,54% (147 тысяч); недействительные голоса – почти 79 тысяч. И именно референдум стал точкой невозврата литовской нации под советское иго.

Церемония похорон погибших во время штурма Вильнюсского телецентра. 13 января 1991 года

26 августа 1991 Украина и Польша одновременно признали независимость Литвы, а 6 сентября этот шаг сделал и Советский Союз, который потерпел окончательный крах менее чем через четыре месяца, 25 декабря 1991 года.