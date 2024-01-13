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Точка невозврата, или Как Литва стала могильщиком кремлевской "Империи зла"

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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"Балтийский путь" на улицах Вильнюса
"Балтийский путь" на улицах Вильнюса

При штурме телецентра в Вильнюсе с применением танков и БМП погибли 14 гражданских, ранены были примерно 150 человек

В ночь на 13 января 1991 года в столице Литовской ССР Вильнюсе произошли кровавые столкновения, инспирированные кремлевскими властями. Сломив сопротивление немногочисленной, практически безоружной охраны, спецподразделение "Альфа" КГБ СССР захватило здание Вильнюсского радио и телевидения. А бойцы обесчещенной уже во времена российско-украинской войны 76-й Псковской десантной дивизии вместе с "альфовцами" взяли под контроль Дом печати, телетрансляционный центр и помещение ЦК Компартии республики.

Была прервана прямая трансляция на республиканском телевидении. Дикторов, операторов и технических работников вооруженные военные грубо вывели из студий и аппаратных, телекамеры выключили. Во время штурма с применением танков и БМП в городе погибли 14 гражданских, получили ранения примерно 150 человек; погиб и один офицер "Альфы".

Попытка Кремля силой предотвратить выход Литвы из СССР ускорила крах советского государства

Градус напряжения между Москвой и Вильнюсом поднялся до максимума в первые дни 1991 года. Выступление 7 января председателя Верховного Совета Литовской ССР Витаутаса Ландсбергиса мобилизовало сторонников независимости по всей республике. На защиту демократии и свободы стали десятки тысяч людей, направившихся в столицу, где уже разворачивались трагические события. Люди построили "живую стену" у здания парламента (который называли "восстановительный" Сейм в память о парламенте республики до Второй мировой войны) для защиты представителей верховной власти республики.

На улицах Вильнюса, январь 1991 года
На улицах Вильнюса, январь 1991 года

В ответ советские войска в течение 11—12 января 1991 года захватили стратегические объекты как в Вильнюсе, так и в других городах — Каунасе, Паневежисе, Алитусе, Клайпеде. После этого развернулись трагические события в столице.

После многолетнего противостояния с национал-демократическим движением "Саюдис" (в Украине действовало аналогичное – Рух за перестройку) московское правительство предприняло попытку подавить оппозицию в Литве и предотвратить окончательный выход прибалтийской республики из состава СССР. Попытка была неудачной: она лишь ускорила общий крах советского государства.

Власти отступили и постепенно в течение 1991 года выводили военные контингенты из республики. Кремлевское руководство делало вид, что к событиям в Вильнюсе не имеет никакого отношения. С протестами против военного вмешательства в ситуацию выступили США, страны Скандинавии и соседние балтийские республики СССР.

Именно Литва стала локомотивом центробежных процессов и первой республикой, объявившей о выходе из состава Советского Союза. После провозглашения новым генсеком Компартии Михаилом Горбачевым на апрельском пленуме (1985 год) ЦК КПСС курса на перестройку в Литве и практически одновременно в Латвии с Эстонией начались процессы демократизации. Жители балтийских республик, многие из которых помнили времена независимости до Второй мировой войны, буквально бросились в водоворот противостояния с коммунистической Системой.

Неограниченная власть кремлевской власти уже к 1988 году стала буквально сыпаться по принципу домино. В августе грандиозный антисоветский и антикоммунистический митинг в Вильнюсе собрал около 250 тысяч человек. В ноябре этого года Верховный Совет республики принял дополнение к Конституции о предоставлении литовскому языку статуса государственного; одновременно закреплялось верховенство республиканских законов над всесоюзными.

Кульминацией этих процессов стала акция "Балтийский путь". Более двух миллионов литовцев, латышей и эстонцев 23 августа 1989 года провели акцию ненасильственного сопротивления, соединив единой "живой цепью" протяженностью почти 700 километров столицы все еще советских республик – Вильнюс, Ригу и Таллинн.

Балтийский путь на территории Литвы. 23 августа 1989 года
"Балтийский путь" на территории Литвы. 23 августа 1989 года

Разменная монета людоедских режимов

"Балтийский путь" стал протестом против оккупации независимых государств Балтии в 1940 году, неотвратимость которой была зафиксирована в Пакте Молотова — Риббентропа. Два человеконенавистнических режима – нацистский и коммунистический – распределяли (согласно Секретному протоколу к Пакту) сферы влияния в Восточной Европе.

Сталин и Риббентроп после подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 года
Сталин и Риббентроп после подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 года

Интересно, что согласно этому документу Литва еще была в сфере влияния нацистской Германии. Однако после разгрома Второй Речи Посполитой 28 сентября 1939 года оккупанты-союзники внесли изменения в тайный Протокол и "обменялись" территориями: Литва отошла СССР, а центральная Польша с Варшавой – Германии.

Подписанная Сталиным и Риббентропом карта Польши с уточненной границей. Литва отошла к СССР. 28 сентября 1939 года
Подписанная Сталиным и Риббентропом карта Польши с уточненной границей. Литва отошла к СССР. 28 сентября 1939 года

Так судьба государств и наций стала разменной монетой людоедских режимов. Кстати, коммунистические власти в СССР упорно не признавали даже сам факт существования Секретных протоколов к Пакту, называя их фальшивкой. И только в декабре 1989 года на Съезде народных депутатов СССР было принято официальное постановление с признанием существования Протоколов и даже осуждением Пакта двух диктаторов – Сталина и Гитлера.

Первая страница Секретного дополнительного протокола к Пакту о ненападении между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. 23 августа 1939г.
Первая страница Секретного дополнительного протокола к Пакту о ненападении между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. 23 августа 1939г.

Энергетическая блокада как способ подавления независимости

7 декабря 1989 года Верховный Совет Литовской ССР, еще контролировавшийся Компартией Литвы, совершенно неожиданно для Кремля отменил на территории республики 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС. Так был открыт ящик Пандоры, и многопартийность стала реальностью.

Митинг Саюдиса на Театральной площади Вильнюса. 1990 год
Митинг "Саюдиса" на Театральной площади Вильнюса. 1990 год

На этой волне 24 февраля 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Литовской ССР. Кандидаты в депутаты, поддержанные антикоммунистическим движением "Саюдис", заняли абсолютное большинство мест в зале заседаний — 91 из 135. Сторонники единства с Кремлем и выдвиженцы КПСС опирались в основном на семьи военных, часть русскоязычного населения и польского этнического меньшинства Литвы. Однако они на выборах потерпели сокрушительное поражение. Главой парламента республики был избран народный депутат СССР и одновременно глава совета "Саюдиса" Витаутас Ландсбергис — известный профессор-музыковед и публицист.

Следующим шагом парламента во время его первого заседания стало принятие Акта о восстановлении независимости Литвы, который отметил правовую непрерывность Литовской республики в межвоенное время (1918—1940). На территории Литвы с того времени действовала Конституция 1938 года, а действие Конституции СССР 1977 года автоматически прекращалась. Первый секретарь КПЛ Альгирдас Бразаускас вместе с абсолютным большинством литовских коммунистов фактически поддержал движение к независимости. Он вышел из рядов общесоюзной Компартии, создав независимую Компартию, которая уже в декабре 1990 года трансформировалась в Демократическую партию труда Литвы. По идеологическим устоям партия была близка к социал-демократам вроде шведских.

Все эти шаги новой республиканской власти оказались полной неожиданностью для Москвы. Но уже 15 марта 1990 года на Съезде народных депутатов СССР коммунистическое большинство приняло резолюцию о признании решения парламента Литвы незаконными. В двухдневный срок Верховный Совет Литовской ССР должен был отменить свой акт о восстановлении независимости.

Однако большинство литовских парламентариев пошли на конфликт с центром. Кремль, чувствуя, что прецедент будет продолжен и может ускорить "парад суверенитетов" в СССР, решил задавить крошечную республику экономически, объявив в апреле 1990 года о ее энергетической блокаде. Центральная власть прекращала поставки газа и нефти, промышленные предприятия оказались на грани банкротства из-за нехватки материалов, усилилось обнищание большинства населения (эта тенденция охватила к тому времени все республики советского государства).

Новое правительство Литвы во главе с Казимирой Прунскене оказалось в очень затруднительном положении. На предприятиях проходили просоветские митинги и даже стачки с политическими лозунгами, с обвинениями во всех бедах литовских "националистов". Противодействовало движению за независимость Литвы созданное КПСС и КГБ движение "Единство", особенно активное в Вильнюсе и местах компактного проживания польского меньшинства (юго-восточные районы страны).

Советские силовые структуры (КГБ и МВД) были зачинщиками этих процессов и своими деструктивными действиями держали в напряжении население республики. Правительство Литвы начало формирование параллельных силовых структур для защиты завоеваний революции. Из-за сложной политической и экономической ситуации парламент был вынужден 20 июня 1990 года отложить дату вступления в силу "Акта о восстановлении независимости". Фактически на территории Литвы продолжали действовать параллельные органы власти – литовские и общесоюзные…

Верховная Рада Литвы, январь 1991 года
Верховная Рада Литвы, январь 1991 года

Однако уже 9 февраля 1991 года в Литве прошел референдум о независимости от СССР. "За" проголосовали 90,24% граждан (чуть более двух миллионов человек), "против" – 6,54% (147 тысяч); недействительные голоса – почти 79 тысяч. И именно референдум стал точкой невозврата литовской нации под советское иго.

Церемония похорон погибших во время штурма Вильнюсского телецентра. 13 января 1991 года
Церемония похорон погибших во время штурма Вильнюсского телецентра. 13 января 1991 года

26 августа 1991 Украина и Польша одновременно признали независимость Литвы, а 6 сентября этот шаг сделал и Советский Союз, который потерпел окончательный крах менее чем через четыре месяца, 25 декабря 1991 года.

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