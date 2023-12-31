Реабилитация Деда Мороза: почему большевики вернули праздник Нового года

Секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев предложил возродить дореволюционный праздник в пределах всего СССР

По завершении гражданской войны на территории бывшей Российской империи и окончательной победы большевиков Дед Мороз оставался главным участником праздничного новогоднего действа в компании с елкой и подарками в мешке: еще в конце XIX века его "утвердили" на эту роль дети. К великану в красной или серебристой шубе с непременной белой бородой позже присоединилась и "внучка" — сказочный, чисто российский персонаж Снегурочка.

"Празднование Рождества сопровождалось разными обрядами, и среди них — обычай украшать рождественские елки, зародившийся в начале XVII века в Германии. Там елка была символом райского древа с обильными плодами, а на Рождество она символизировала рай и вечную жизнь, которую человек находит через рождение Иисуса Христа", — писал украинский писатель и киевовед Виталий Ковалинский. Однако сосуществование большевистской власти и Деда Мороза было совсем недолгим. Уже во второй половине 1920-х годов на волне антирелигиозной пропаганды ему не поздоровилось.

Почему? Потому что Дед Мороз, или Дедушка Мороз, ассоциировался не только с Новым годом, но и с Рождеством Христовым. Ведь реальным и давним прообразом Деда Мороза был один из самых почитаемых христианских святых — Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский.

Рождественская открытка. 1912 год. Из коллекции Станислава Цалика

До революций 1917 года на рождественских открытках даже не упоминался праздник Нового года, христиане поздравляли друг друга с Рождеством Христовым.

"В немилость попал не только сам праздник, но и рождественская елка, а также ее главный атрибут — Дед Мороз, которого газеты стали называть "религиозным хламом", — пишет украинский писатель и краевед Станислав Цалик.

Советская карикатура на Деда Мороза. "Пролетарская правда", Киев, 25 декабря 1928 года

Безродные революционеры пошли дальше, называя Новый год "поповским и контрреволюционным праздником", совмещая таким образом религиозный и политический факторы. В 1928 году елка была уже официально запрещена.

Так, "Женский журнал" (за декабрь 1929 года) сообщал, что "под рождественское пение капиталистические правительства готовят поход против СССР. Против построения социализма мобилизуются все силы: пушки, аэропланы, танки и религия. Для социалистической перестройки общества нужен напор, трудовой порыв, стремление к будущему. Попы и сектантские проповедники мастерски играют на привязанности к прошлому. Особенно одурманивается религиозной сивухой женщина — домашняя хозяйка". Но люди все равно правдами и неправдами тайно устанавливали лесную красавицу дома, при этом плотно завешивая окна.

Кстати, окончательно традиция дарения подарков детям в Европе утвердилась в странах Запада только в XIX веке, а в Российской империи еще позже – в начале прошлого века. В США есть свой вариант Святого Николая — Санта-Клаус, ведущий свою "родословную" от голландского Синтер-Клааса (в XVII веке голландские кальвинисты основали Новый Амстердам, который впоследствии уже англичане переименовали в Нью-Йорк).

Санта-Клаус. Иллюстрация Томаса Наста, 1881 год

… И совсем неожиданно 28 декабря 1935 года в "Правде", главной партийной газете СССР, вышла небольшая статья за подписью секретаря ЦК КП(б) Украины и первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева. Название ее и стало первым шагом к реабилитации праздника и его атрибутики: "Организуем к Новому году детям хорошую елку".

Вот самые интересные цитаты из статьи Павла Постышева: "В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно смотрели на елку, сияющую разноцветными огнями, и детей богачей. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия детей тружеников Советской страны?.. Нужно этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей" (из книги Виталия Ковалинского "Киевские хроники").

Павел Постышев в образе Деда Мороза, 1937 год

Конечно, организовать елку в сжатые сроки было сложно. Еще почти год под аккомпанемент ужасающих репрессий, в которых участвовал и Постышев, в государстве шла подготовка к окончательному возвращению новогоднего праздника.

Советская новогодняя открытка. Из коллекции Станислава Цалика

На республиканском уровне, в Украине, первым "выстрелил" 25 октября 1936 года президиум Киевского облисполкома, который принял постановление "Об изготовлении елочных украшений и елочных игрушек".

Реабилитировали одновременно и Новый год, и Деда Мороза со Снегурочкой, и игрушки с елкой… В магазинах необозримого Советского Союза начали появляться атрибуты новогоднего праздника. До большевистской революции поздравляли с Рождеством Христовым, теперь исключительно с Новым годом. И цвет шубы Деда Мороза был только красным. Государственная советская пропаганда начала "раскрутку" нового-старого праздника. Уже на встрече нового, 1937-го года, в московском Доме Союзов вместе с Дедом Морозом появилась помощница — Снегурочка.

Снегурочка. Художник Борис Зворыкин, после 1925 года

Инициатор создания нового советского праздника — "Новый год" — на встрече 1937 года еще руководил в Киеве. Следующий год встречал в Куйбышеве (современная Самара) в должности первого секретаря областного комитета ВКП(б), где продолжал заниматься массовым поиском "врагов народа". А уже 22 февраля 1938 года Павла Постышева арестовали вместе с женой, и через год их расстреляли именно как "врагов народа" в Бутырской тюрьме в Москве.