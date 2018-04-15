Работы от художника-стеклодува Роберта Микелсена.

Robert Mickelsen родился в 1951 г. в Форт Бельоир , штат Вирджиния. К 1987 г. уже участвовал в выставках и продавал свои изделия около десяти лет. В 1987 г. ему посчастливилось взять мастер-класс по лемпворку и стеклодувному мастерству у Пола Стенкарда, который просто открыл глаза молодому мастеру на возможности стекла, как материала. С 1989 г. его работы выставляются в крупнейших арт-галереях Америки и мира, украшают многие частные коллекции предметов искусства.