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Понедельник, 10.12.2018
Удивительные портреты от нидерландской фотохудожницы (Фото)
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Удивительные портреты от нидерландской фотохудожницы (Фото)

Для этих серий она создала сложные костюмы из использованного пластика, старых одеял и упаковочных материалов. Нидерландская фотохудожница Сюзанн Йонгманс (Suzanne Jongmans) использует свои навыки портнихи, скульптора и дизайнера одежды для создания костюмов из таких упаковочных материалов, как пенополистирол, воздушно-пузырьковая плёнка и листовой пластик. Получаются наряды с элементами в виде изящных шляпок, накидок и платьев с высоким воротником. Модели в таких костюмах, запечатлённые в фотографиях, напоминают портретную живопись 15-17 веков. В частности, картины Рембрандта, Рогира ван дер Вейдена и Ганса Гольбейна (младшего).
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Нидерланды, Художница, Фото, Портреты, Сюзанн Йонгманс, Разум превыше материи, Родственные души.
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