Удивительные портреты от нидерландской фотохудожницы (Фото) Для этих серий она создала сложные костюмы из использованного пластика, старых одеял и упаковочных материалов. Нидерландская фотохудожница Сюзанн Йонгманс (Suzanne Jongmans) использует свои навыки портнихи, скульптора и дизайнера одежды для создания костюмов из таких упаковочных материалов, как пенополистирол, воздушно-пузырьковая плёнка и листовой пластик. Получаются наряды с элементами в виде изящных шляпок, накидок и платьев с высоким воротником. Модели в таких костюмах, запечатлённые в фотографиях, напоминают портретную живопись 15-17 веков. В частности, картины Рембрандта, Рогира ван дер Вейдена и Ганса Гольбейна (младшего).