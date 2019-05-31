В сети появились официальные постеры к фильму "Король Лев"

Новости культуры: На новых постерах изображены главные герои римейка мультфильма "Король Лев".

Одна из самых ожидаемых кинопремьер 2019 года каждый раз удивляет релизами своих трейлеров и фотографий. На этот раз производители показали живописные постеры с главными героями мультфильма Disney "Король Лев" 2019.

Среди изображений - Симба (озвучит Дональд Гловер), молодой Симба (Дж. Д. Маккрери), львица Нала (Бейонсе), молодая Нала (Шахади Райт Джозеф), Муфаса (Джеймс Эрл Джонс), Сараби (Элфри Вудард), Шрам (Чиветел Эджиофор), Заза (Джон Оливер), Рафики (Джон Кани), Тимон (Билли Айкнер) и Пумба (Сет Роген). Об этом сообщили на Entertainment Weekly.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 50 days. #TheLionKing Публикация от Disney (@disney) 30 Май 2019 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 50 days. #TheLionKing Публикация от Disney (@disney) 30 Май 2019 в 9:01 PDT

Напомним, что Walt Disney Studios взялась переснимать свои лучшие мультфильмы - в прокат уже выходили "Дамбо" и "Красавица и чудовище", а сейчас компания готовит ремейки "Аладдина" и "Короля Льва". Напоминаем, что новый "Король Лев" придерживается оригинального сюжета. Действие происходит в африканской саванне. У короля зверей, льва Муфасы, рождается сын Симба. Брат Муфасы, Шрам, предаёт родню, чтобы стать правителем. Симбе предстоит завести новых друзей и вернуть себе то, что принадлежит ему по праву. Постановщик ремейка - Джон Фавро (Jon Favreau), режиссёр "Книги джунглей" и первых двух частей "Железного человека".