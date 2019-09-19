Уже скоро: известна дата перезапуска анимационного сериала "Гетто"

Новости культуры:Премьера перезапуска анимационного сериала "Гетто" (The Boondocks) состоится осенью 2020 года на онлайн-платформе HBO Max.

Новый мультсериал будет состоять из 24 эпизодов, которые разделят на два сезона. Показ начнется с 50-минутного специального выпуска. Отмечается, что все 55 серий оригинального сериала также будут доступны на платформе HBO Max.

Над новым "Гетто" будет работать автор оригинального шоу Аарон МакГрудер и Sony Pictures Animation. Проект должен стать "полным переосмыслением" мультсериала "в современности".

Судя по сюжету новых комиксов МакГрудера, в перезапуске США после выборов нового президента превратятся в подобие империи, а дядя Рукус станет местным тираном в округе Вудкрест.

Напомним, "Гетто" выходил с 2005 по 2014 годы на канале Cartoon Network. Он включает в себя четыре сезона (55 эпизодов). Сюжет сериала рассказывал о жизни афроамериканской семьи Фрименов.