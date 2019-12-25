Блогеры сделали Сталлоне главным героем ролика "Один дома" (Видео)

Новости культуры:Ежегодно посмотреть этот фильм перед Рождеством – как миссия, которая должна быть выполнена каждым.

Популярный фильм "Один дома" считается самым рождественским и самым праздничным среди всех существующих.

Но всё же, если вы любитель этой ленты и любите не только сам фильм, но и другие вариации на эту тему. По-этому рекомендуем посмотреть новую "пародию" на американский фильм "Один дома".

Создатели и авторы ютуб-канала Ctrl Shift Face продолжают развлекаться с новой технологией DeepFake, с помощью которой создали не один крутой видеоролик. Очередным творением от них стала пародия на фильм "Один дома" с участием Сильвестра Сталлоне.

Ютуб-блоггеры поместили известного актера в комедию, превратив его не только на маленького Кевина, но и на его отца, братьев и сестер. В смешном ролике персонажи даже говорят голосом Сталлоне, которого озвучивал Джо Годе.

Создатели видео также несколько изменили сюжет, по которому главный персонаж не спасает дом от воров, но с ним случится другая трагедия.