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Блогеры сделали Сталлоне главным героем ролика "Один дома" (Видео)

Блогеры сделали Сталлоне главным героем ролика "Один дома" (Видео)
14:23 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Ежегодно посмотреть этот фильм перед Рождеством – как миссия, которая должна быть выполнена каждым.

Популярный фильм "Один дома" считается самым рождественским и самым праздничным среди всех существующих. 

Но всё же, если вы любитель этой ленты и любите не только сам фильм, но и другие вариации на эту тему. По-этому рекомендуем посмотреть новую "пародию" на американский фильм "Один дома".

Создатели и авторы ютуб-канала Ctrl Shift Face продолжают развлекаться с новой технологией DeepFake, с помощью которой создали не один крутой видеоролик. Очередным творением от них стала пародия на фильм "Один дома" с участием Сильвестра Сталлоне. 

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Ютуб-блоггеры поместили известного актера в комедию, превратив его не только на маленького Кевина, но и на его отца, братьев и сестер. В смешном ролике персонажи даже говорят голосом Сталлоне, которого озвучивал Джо Годе.

Создатели видео также несколько изменили сюжет, по которому главный персонаж не спасает дом от воров, но с ним случится другая трагедия.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Один дома, Сильвестр Сталлон, Сталлон, Пародия на Один дома.
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