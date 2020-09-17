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"Атлантида" Валентина Васяновича: опубликован официальный трейлер фильма (Видео)

"Атлантида" Валентина Васяновича: опубликован официальный трейлер фильма (Видео)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Драма режиссера Валентина Васяновича получила официальный трейлер.

Компания Arthouse Traffic представила официальный трейлер драмы Валентина Васяновича под названием "Атлантида".

Лента выйдет в широкий кинотеатральный прокат 5 ноября 2020 года.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины над Россией. События ленты происходят в 2025-м году. Территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

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В "Атлантиде" снялись волонтеры и военные, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Картина создана при бюджете в 42 млн грн.

Напомним, фильм "Анлантида" украинского производства получил награду Венецианского кинофестиваля. Также фильм получил Гран-при Минского кинофестиваля и европейского кино Les Arcs Film Festival.

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Кроме этого, драма Валентина Васяновича откроет 4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs.

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Трейлер, Атлантида, Валентин Васянович.

Автор:

Телеграф
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