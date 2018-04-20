Фестиваль классической музыки Odessa Classics едет в Берлин

Концерт при участии украинских исполнителей пройдет в Берлинской филармонии.

"Фестиваль Odessa Classics начинает активно продвигаться за пределы Украины; в стране и среди музыкального мира Европы фестиваль уже становится известным, с хорошей репутацией, и я считаю очень важной презентацию фестивального бренда для европейской публики", - рассказал агентству президент фестиваля, пианист с мировым именем Алексей Ботвинов.

Он убежден, что Украине предстоит еще много сделать для "корректировки" своего имиджа в Европе, показывая, что "мы - страна с европейскими традициями, вектором развития и, что очень важно, огромным культурным потенциалом".

Фестиваль Odessa Classics, по словам его президента, строится на передовых европейских технологиях и по уровню исполнителей и программ абсолютно соответствует самым высоким мировым критериям. Сейчас его организаторы начали продвижение фестиваля в Европу, представляя украинских участников прошлых выпусков. В программе обязательно звучит, кроме европейской, и современная украинская музыка. "Мне кажется это очень сильный месседж - культурная дипломатия сейчас как никогда важна", - подчеркивает Ботвинов.

Помимо него самого в концерте в Берлине примут участие скрипачка Мирослава Которович и сопрано Ольга Микитенко. В программе - произведения Шумана, Рахманинова, Скорика, Сильвестрова и Франка.

Первый такой проект состоялся в марте в Швейцарии, где прошел гала-концерт. В те дни Ботвинов к тому же выступил в парламенте Швейцарии в Берне.

"Успех очень окрылил всю нашу команду", - говорит пианист. В этом году он обещает любителям музыки еще 2-3 подобных проекта, в частности в июне - в Грузии, в декабре - в Эстонии и в ноябре, возможно, еще в одной из европейских стран.