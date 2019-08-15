Игги Поп презентовал клип на песню James Bond (Видео)

Американский рокер Игги Поп опубликовал клип на песню James Bond, которая войдет в его предстоящий альбом Free. Ролик размещен на Youtube-канале музыканта. В клипе также появилась фронтвумен британской группы PINS Фейт Верн. Она стала бек-вокалисткой Попа. Лирической героиней песней является девушка, мечтающая стать Джеймсом Бондом. "Не знаю точно, чем она занимается, но времена, похоже, меняются и она начинает доминировать. И, собственно, почему бы и нет?" - так описал свою песню музыкант. Релиз новой пластинки Игги Попа намечен на 6 сентября.