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Четверг, 15.08.2019

Игги Поп презентовал клип на песню James Bond (Видео)

Американский рокер Игги Поп опубликовал клип на песню James Bond, которая войдет в его предстоящий альбом Free. Ролик размещен на Youtube-канале музыканта. В клипе также появилась фронтвумен британской группы PINS Фейт Верн. Она стала бек-вокалисткой Попа. Лирической героиней песней является девушка, мечтающая стать Джеймсом Бондом. "Не знаю точно, чем она занимается, но времена, похоже, меняются и она начинает доминировать. И, собственно, почему бы и нет?" - так описал свою песню музыкант. Релиз новой пластинки Игги Попа намечен на 6 сентября.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Певец, Игги Поп.
18:51 Сегодня Телеграф
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