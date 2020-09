Звезду "Ходячих мертвецов" не узнать в новом клипе Мэрилина Мэнсона (Видео)

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил новый клип под названием Donʼt Chase The Dead. В ролике одну из главных ролей также сыграл звезда сериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус.

Композиция Donʼt Chase The Dead вошла в новый альбом артиста We Are Chaos, релиз которого состоялся 11 сентября.

Помимо самого Брайана Хью Уорнера (настоящее имя Мэрилина Мэнсона) в видео снялся еще один не последний человек из мира западного шоу-бизнеса - 51-летний актер Норман Ридус.

Клип на песню снял режиссер и фотограф Трэвис Шинн, ранее работавший с 50 Cent, Kiss, Лил Уэйном и Моррисси.

Как сообщалось ранее, в конце июля этого года Мэрилин Мэнсон выпустил новую композицию "We Are Chaos", а также презентовал к ней музыкальный ролик.

Кроме этого уже известно, что рок-музыкант сыграет в третьем сезоне сериала "Американские боги".