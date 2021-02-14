От классики к современным композициям: песни о любви на День всех влюбленных

Наступил один из самых яркий и романтичных праздников в 2021 году - это День святого Валентина, или День всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля.

Время, которое посвящено любви, нежности и романтики, должно запомниться на долгое время, а то, как вы проведете этот день со своей второй половинкой - оставить только самые приятные эмоции!

Ранее "Телеграф" делал к празднику лучшую подборку романтических фильмов, которые создадут хорошее настроение всем влюбленным. Теперь пора приступить к отличной музыке о любви.

Напомним, что 14 февраля в День всех влюбленных украинские ЗАГСы будут работать в усиленном режиме - с 8:00 до 20:00.