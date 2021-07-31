MONATIK в Киеве дал невероятный концерт со старыми хитами и танцами (видео)

В пятницу, 30 июля, в украинской столице в КВЦ Парковый состоялось особенное музыкально-танцевальное событие популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика - эксклюзивное шоу под названием Made With Love And Rhythm. 17 июля 35-летний артист дал такой же зажигательный концерт в Одессе.

Выступление Монатика под открытым небом порадовало киевлян и гостей столицы. Возле сцены не было буквально ни одного свободного места. В анонсах организаторы шоу заявляли, что концерт пройдет с соблюдением всех карантинных норм и правил.

Певец, который выпустил недавно летний клип на песню "Зажигать/Jomo", исполнил для поклонников своего творчества как новые, так и старые хиты. Также можно отметить уникальные танцевальные постановки.

В субботу, 31 июля, состоится дополнительное шоу Дмитрия Монатика Made With Love And Rhythm Show в том же месте, в танцевальном формате исключительно с фан-зонами.

Напомним, что концерт Дмитрия Монатика в Одессе "убил" газон на стадионе "Черноморец". Через неделю там выступил белорус Макс Корж, после чего центр стадиона буквально остался без зеленой травы.