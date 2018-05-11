Невероятно милые, забавные и харизматичные собаки сиба-ину, которые подарят вам позитивный настрой.

Невероятно милые, забавные и харизматичные собаки сиба-ину, которые подарят вам позитивный настрой. Многие познакомились с породой собак сиба-ину благодаря знаменитому мему, который некоторое время назад был повсюду. На самом деле это охотничья порода собак выведена в Японии более трех тысячелетий назад. Сиба-ину невероятно умные, но, говорят, что повадками больше похожи на кошек. Хозяин должен заслужить его внимание и уважение. Предлагаем вам взглянуть на этих красавцев.