Фотоприколы, которые показывают, как офисные работники обедают.

Фотоприколы, которые показывают, как офисные работники обедают. Подавляющее большинство офисных работников во всём мире обычно обедают на своём рабочем месте – как говорится, "не отходя от кассы". Это позволяет сэкономить и время, которое потребовалось бы для того, чтобы отправиться в ближайшее кафе или столовую, и деньги, которые пришлось бы потратить на первое, второе и компот, вместо того, чтобы принести поесть что-нибудь из дома. В сети есть блог "Sad Desk Lunch" ("Унылый обед за рабочим столом"), в котором Интернет-пользователи публикуют фотографии со своими офисными обедами, и они действительно унылые.