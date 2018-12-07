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Пятница, 07.12.2018
Смех до слез: забавные люди, у которых слишком много свободного времени
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Смех до слез: забавные люди, у которых слишком много свободного времени

Как проходит ваше время на работе? Если быстро и незаметно, значит, работы много. А если оно тянется медленно и бесконечно, значит, у кого-то слишком много свободного времени! Делать перерывы в течение рабочего дня можно и даже нужно: всегда полезно отвлечься от основного занятия, чтобы не "замыливались" глаза — это вам подтвердит любой бухгалтер! Однако некоторые, отправляясь на перерыв, так увлекаются этим процессом, что становится даже опасно для производственного процесса! В этом деле главное — не забывать, что вы на работе!
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