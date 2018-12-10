Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов
1 / 228

Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов

Смотря на фотографии этих маразматических построек, создается впечатление, что строители были безумными фантазерами или мечтателями, потому что логического объяснения этим постройкам вы не найдете. Ещё одна порция результатов работы людей, призванных украшать наш быт и делать жизнь комфортнее. Хотя на самом деле у них почему-то всё получается с точностью до наоборот! Приятного просмотра и хорошего настроения!
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Строители, Смех, Юмор, Курьез, Смешные картинки, Приколы, Смешные фото.
20:11 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь