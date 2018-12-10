Перестарались: подборка смешных строительных и дизайнерских ляпов Смотря на фотографии этих маразматических построек, создается впечатление, что строители были безумными фантазерами или мечтателями, потому что логического объяснения этим постройкам вы не найдете. Ещё одна порция результатов работы людей, призванных украшать наш быт и делать жизнь комфортнее. Хотя на самом деле у них почему-то всё получается с точностью до наоборот! Приятного просмотра и хорошего настроения!